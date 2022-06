Un experto de UIC Barcelona alerta del aumento de garrapatas este año por el cambio climático

El dermatólogo y profesor del Grado en Medicina de UIC Barcelona Ramon Grimalt afirma que esta primavera "no sólo hay más, sino que además han llegado antes de tiempo".

Asegura que las garrapatas "viven cómodas" en zonas rurales, pero advierte que se han empezado a detectar en los parques y jardines de las grandes ciudades.

En caso de picadura, recomienda extraer la garrapata con unas pinzas de forma suave" y acudir al médico "si se presentan otros síntomas".

Barcelona, 22 de junio de 2022.- El dermatólogo y profesor del Grado en Medicina de UIC Barcelona Ramon Grimalt ha advertido hoy de un aumento de garrapatas este año a causa de las condiciones meteorológicas "tan complejas esta primavera".

Grimalt ha explicado que este año "no sólo hay más garrapatas" sino que "además han llegado antes de tiempo", ya que "en general los insectos proliferan al final de la primavera e inicio del verano y en esta ocasión han llegado antes".

Las garrapatas, según el especialista, suelen vivir "cómodas" en zonas rurales, pero en los parques y jardines de las grandes ciudades "también se han empezado a detectar". Entre las causas, Grimalt ha apuntado como posibilidad al aumento de mascotas en las casas, aunque "la mayor parte de los ciudadanos cumplen con los requisitos de prevención y desparasitación".

El dermatólogo ha señalado que, en caso de tener una garrapata en el cuerpo, "lo mejor es tirar de ella con una pinza de forma suave para que no regurgite su material digestivo dentro de la piel". Grimalt ha asegurado que no es necesario acudir al médico en la mayoría de casos, a no ser que la persona afectada "presente otros síntomas después de la picadura". "Es importante entonces poner en antecedente al médico de la picadura de garrapata para ayudarle a descubrir la causa de la enfermedad", ha recalcado.

Según Grimalt, en general estas picaduras no provocan graves consecuencias y sólo "en casos desafortunados causan la transmisión de alguna enfermedad severa, como la borreliosis o la enfermedad de Lyme".

Control de plagas cerca de la ciudad.

Ante este aumento de garrapatas, el dermatólogo ha instado a las instituciones a realizar un "seguimiento intensivo de las plagas especialmente cerca de la ciudad o en las zonas donde las personas salen a pasear, sobre todo tras la pandemia".

También ha recomendado, tras una salida al campo, "revisar bien la piel y la ropa" y "eliminar de forma rápida y sin inventos las garrapatas que se puedan encontrar en el cuerpo o en las mascotas".

