Experto de UIC Barcelona atribuye la falta de parques accesibles a la escasa formación en esta materia

El profesor de Accesibilidad de UIC Barcelona School of Architecture Enrique Rovira-Beleta apunta que los parques accesibles tendrían que tener materiales con distintas texturas, olores, colores o sonidos, que facilitarían su accesibilidad.

Considera que Barcelona es líder en accesibilidad en el mundo, a pesar de que cree que todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir una sociedad más accesible e inclusiva.

Barcelona 7 de diciembre de 2022.- El profesor de Accesibilidad de UIC Barcelona School of Architectura Enrique Rovira-Beleta ha atribuido la falta de parques accesibles a la escasa formación de los profesionales que los diseñan en esta materia.

Rovira-Beleta ha explicado que "la cuestión no es que se hagan cosas especiales, sino que todo sea inclusivo y que no se note".

En su opinión, "hace falta formación, desde el que hace los juegos hasta el que corta la vegetación, para que haga juegos y formas divertidas con las plantas y las flores. "Se pueden potenciar olores y colores en la vegetación, incluso el ruido de los árboles, se pueden utilizar distintas texturas, sonidos... Eso es accesibilidad y así serán los parques del futuro", ha afirmado.

El especialista ha lamentado que los parques no pueden ser totalmente accesibles "porque cada persona es un mundo". En este sentido, ha comentado que "ahora se ha puesto de moda que los pavimentos sean de caucho para que si los niños se caen no se hagan daño y además el caucho permite que una persona en silla de ruedas circule porque no se hunde del todo", pero ha recordado que eso no significa que "el caucho pueda ser perjudicial para otras personas porque si tiras una colilla o un papel se queda durante días y días encima del caucho".

El profesor de UIC Barcelona cree que un parque accesible no tiene por qué suponer un coste añadido si se incluyen estos temas en el diseño original y en el presupuesto de ejecución material del parque. Las dificultades surgen, según Rovira-Beleta, "si se incluyen más cosas a posteriori que no se habían previsto".

Profesores formados en accesibilidad.

Para trasladar la accesibilidad a los parques y patios de colegio, considera que hacen falta instalaciones y profesores bien formados en este ámbito. Así, ha explicado que "los arquitectos pueden hacer recorridos con materiales, colores y texturas que te lleven a un sitio", pero "los maestros también tienen que formarse para enseñar y poder asesorar a los niños". A su juicio, "no es solamente un tema de arquitectura, sino de que todas las universidades tendrían que tener una asignatura de accesibilidad obligatoria en sus estudios de grado para así formar a periodistas, a maestros, a psicólogos o educadores". "Los patios no los vas a cambiar, se pueden hacer patios de tierra, patios pavimentados, con diferentes colores, pero, además, falta que los maestros faciliten el juego a todos los niños", ha apuntado.

En general, el profesor de Accesibilidad de UIC Barcelona School of Architecture cree que el envejecimiento de la sociedad supondrá muchas mejoras, también en accesibilidad en los parques. En este sentido, ha asegurado que "la gente exige accesibilidad porque la sociedad ha envejecido y la gente se está dando cuenta de que el hecho de que todo sea accesible es siempre una mejora".

A pesar de que considera que todavía queda camino por recorrer para conseguir una sociedad inclusiva, ha afirmado que Barcelona es una ciudad referente en el mundo de la accesibilidad desde los Juegos Olímpicos y especialmente desde los Juegos Paralímpicos. Rovira-Beleta ha asegurado que "Barcelona y España lideran la accesibilidad en el mundo", mientras que años atrás "íbamos a Dinamarca, Finlandia, Noruega, y Suecia porque eran los avanzados". "Desde los Juegos, se ha demostrado que se puede hacer todo para todos sin que se note -accesibilidad desapercibida-, pero falta un mayor control de calidad y de supervisión de los proyectos, obras, productos y servicios. Los especialistas estamos para supervisar y dar este sello de calidad", ha concluido.

Sobre Enrique Rovira-Beleta.

Director y profesor del Área de Accesibilidad de UIC Barcelona School of Architecture, donde también dirige el Posgrado en Accesibilidad, Especialista en Diseño Universal. Ejerce, además, como vocal experto de accesibilidad en el Consejo de Accesibilidad de la Generalitat de Catalunya. Como consultor experto en accesibilidad, fue el arquitecto encargado de los planes de accesibilidad, entre otros, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 1992, del Fórum Universal de las Culturas 2004 y de la Expo Zaragoza 2008. También ejerció como asesor de la Comisión Parlamentaria encargada de elaborar la Ley sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas del Parlamento de Cataluña y fue el encargado de desarrollar el plan de accesibilidad de la Alhambra de Granada.

Sobre el Postgrado en Accesibilidad: Especialista en Diseño Universal de UIC Barcelona School of Architecture.

El Postgrado en Accesibilidad: Especialista en Diseño Universal de UIC Barcelona permite a los estudiantes especializarse en accesibilidad, a través de un programa online interactivo práctico. Los estudiantes pueden posteriormente dedicarse a en esta materia en sus respectivos países, trabajando en algunos casos para sus gobiernos en la mejora de las normativas de accesibilidad, y en su aplicación práctica.