'Exteriorizarte': La nueva campaña con la que Clínicas Dorsia celebra la expresión de la belleza

Esta semana Clínicas Dorsia estrena su nueva campaña con la que la marca se asienta en el concepto de Cirugía y Medicina de Expresión y reivindica la democratización de la belleza que defiende y trata

Mujeres y hombres que despliegan su esencia exteriorizando -de la mano de Dorsia- toda su belleza. Son los protagonistas de la nueva campaña de Dorsia ‘EXTERIORIZARTE’.



Una campaña que, como explica Manuel Fernández, fundador y presidente de Otsu, grupo al que pertenece Clínicas Dorsia, "rinde un homenaje a los que sufrieron por ser señalados, a los que tienen el coraje de elegir quién ser, a los que entiendes de verdad que cada ser humano es único". Una campaña -continúa- "que aplaude a los equipos de Dorsia que ayudan a cada persona que entra en nuestras clínicas en la manera de exteriorizar su personalidad y su sentir".



‘EXTERIORIZARTE’ es una invitación a las personas a buscar su identidad, a decidir lo que uno quiere ser y a expresarlo con valentía. Sobrepasando los prejuicios y miedos para atreverse a ser y a brillar confiados en la belleza que cada uno tiene. Por encima de cualquier estándar o corsé social. Porque la Belleza, en toda su esencia, no entiende de distinción.



Con esta campaña -explica Carmen Afán, Directora de Marketing y Comunicación de Clinicas Dorsia- "presentamos un cambio de paradigma en la manera de concebir, desarrollar y comunicar lo que hacemos: cirugía y medicina de expresión. Resume a la perfección la esencia de los tratamientos que ofrecemos que ayudan a las personas a mostrar quiénes y cómo son".



"La necesidad de sentirse bien -continúa explicando Carmen Afán- es consustancial a todo tipo de personas, por eso nuestra campaña ‘EXTERIORIZARTE’ es inclusiva y diversa. Y resume la personalidad de Dorsia y nuestro propósito: normalizar el cuidado de las personas como garante de su bienestar personal y emocional. Es nuestra forma de cuidar la Belleza, aproximándonos con respeto a la personalidad, emociones y expresión de cada paciente que se pone en las manos de nuestros profesionales”.



‘EXTERIORIZARTE’ consta de 10 historias contadas en 3 spots y reforzadas por una línea de publicidad exterior que, desde los escaparates de sus clínicas y grandes córners de las principales ciudades españolas, nos invitan a todos a perder el miedo de expresar la propia belleza. Porque lo natural es quererse, es cuidarse, es sentirse viene. Buscar un cambio, una mejora, una mejor versión es loable por lo que tiene de beneficioso para el bienestar, la autoestima y la felicidad de las personas, que muestran su personalidad, su esencia y su forma de ser, no sólo con su actitud sino también con los tratamientos estéticos que potencian su confianza para mostrarse al mundo como ellos mismos.



Tras 20 años desde la apertura de la primera clínica en Alicante, a la actualidad, Dorsia no ha parado de crecer. En plena pandemia, conseguía batir su propio récord, superando las 130 clínicas abiertas y que ahora, en 2022, se extiende también a Portugal. Manteniéndose fiel a su misión: resolver cualquier inquietud estética de manera global mediante cirugías y tratamientos médico-estéticos personalizados propios.







Contacto

Nombre contacto: Carmen Afán

Descripción contacto: Directora de Marketing y Comunicación Clínicas Dorsia

Teléfono de contacto: 900 373 694





Videos

http://youtu.be/ZD29eE3TWXc