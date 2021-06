Fagor Electrodomésticos presenta su nueva gama de lavado y lavavajillas Premium

Estos nuevos productos forman parte de los lanzamientos de la marca, dentro de la nueva campaña "Qué bien tenerte cerca", donde los protagonistas son los electrodomésticos Fagor, destinados a convertirse en compañeros de la vida cotidiana de los consumidores

Fagor Electrodoméstico , la compañía de electrodomésticos que ofrece tecnología práctica para facilitar a los consumidores las tareas del hogar, introduce en su catálogo dos nuevas gamas de lavado y lavavajillas de diseño Premium, donde destaca el modelo 4FE-8814 con autodosificación de detergente y programa nocturno, entre otras prestaciones, y el lavavajillas 3LVF- 635ADX , que ofrece mayor capacidad, tecnología de limpieza inteligente y apertura automática de la puerta y tercera bandeja.



La reconocida marca, con más de 60 años de trayectoria, introduce su gama de productos con estética Premium y con tecnologías integradas para sacar el máximo partido a los electrodomésticos y obtener así el consumo más eficiente, sin que se resienta la factura a final de mes y con los mejores resultados. Esta gama de lavado presenta dos modelos, en blanco con panel y puerta XL negra y en inox; y display táctil a color, con un uso muy intuitivo.



La lavadora 4FE-8814, clasificación energética B, con una capacidad de hasta 8kg y con programa nocturno (Silent Wash) mucho más silencioso porque no centrifuga. Lava durante la noche y al día siguiente será suficiente con centrifugar para tener la colada limpia a primera hora de la mañana. Gracias a la función OptiDose de autodosificación de detergente, las prendas tienen la dosis de detergente que necesitan para estar limpias y cuidadas. Así, también se permite al consumidor ahorrar en detergente, que no hará falta recargar ¡durante todo el mes!* (dispensador testado para durar 20 ciclos).



El tambor de la lavadora cuenta con una estructura en relieve especial que ayuda a mantener las prendas en buenas condiciones, reduciendo el rozamiento al mínimo y asegurando resultados perfectamente limpios. También incluye programas que cuidan y respetan los tejidos como el Steam Touch, que hace que las prendas salgan de la lavadora limpias, secas y con menos arrugas, ahorrando tiempo de planchado. Las partículas de vapor entran en las fibras, aflojándolas, enderezándolas y limpiándolas, eliminando además los microbios y desinfectando la ropa para dejarla con un olor agradable. En cuanto a higiene y desinfección, incorpora también la función UB higiene Technology que limpia y esteriliza las prendas con luz ultravioleta, eliminando el 99.99% de virus y 96.2% de las bacterias. Esta tecnología elimina olores y limpia en profundidad cuidando y respetando los tejidos de las prendas y es totalmente segura ya que no se emite radiación ultravioleta fuera del tambor de la máquina.



Destaca el medidor de carga, que adapta la cantidad de agua necesaria a la carga de la lavadora, optimizando así el consumo de ésta. Además, la nueva gama de lavado cuenta con los indicadores de electricidad y agua de manera que, en función del programa elegido se puede ver el nivel de consumo de agua y electricidad que el lavado requiere, para poder elegir la opción más sostenible y eficiente en función de las necesidades de cada hogar.



¿Se te olvida meter algo en la lavadora? La función “Agregar ropa” incorpora la tecnología Add+ de manera que se pausa el lavado para añadir las prendas y al volver a pulsar esta función, la lavadora seguirá su ciclo, evitando así tener que reiniciar el lavado.



La nueva gama de lavavajillas de diseño Premium, también cuenta con todo tipo de tecnologías que están enfocadas en adaptarse a las necesidades que hay en cada hogar y así obtener un uso más eficiente del electrodoméstico. Con la función Autodoor, la puerta se abre automáticamente al finalizar el lavado para un secado natural de la vajilla, ahorrando así en consumo.



Podemos mencionar el modelo 3LVF- 635ADX , libre instalación, y clase energética D con una gran capacidad gracias a la tercera bandeja MaxiSpace, que además proporciona un lavado con mejor resultado. Y optimiza el lavado en función de la suciedad con el programa Auto, gracias a su sensor especial.



Asimismo, esta gama dispone de un motor de dos velocidades haciendo posible lavar distintos tipos de vajillas en el mismo ciclo. Las frágiles tazas de té necesitan un tratamiento diferente a las pesadas cacerolas. El nuevo motor sin escobillas del lavavajillas de Fagor Electrodoméstico ofrece distintos niveles de presión de agua, que protegen a las frágiles copas y vasos de la cesta superior, mientras que las ollas y cacerolas de la cesta inferior reciben un potente lavado para eliminar la grasa.



El sistema de lavado por zonas ZoneWash permite cargar parcialmente el lavavajillas y escoger la cesta que se lavará, de modo que al escoger sólo una de las bandejas o la carga media, sólo se lavará lo que haya en la zona seleccionada.







