La falta de docentes jóvenes sitúa a Andalucía apenas medio punto por debajo de la media europea

Primer Informe mundial sobre el personal docente - FUNDACIÓN SM

- El 26 de febrero a las 10:45 horas, la Sala de Conferencias "Alicia Plaza" de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz acogerá la presentación del informe a los medios. Los periodistas podrán realizar entrevistas telefónicas con el experto de la Fundación SM desde el día anterior al evento, o bien presencialmente entre las 10:45 y las 11:15 horas del mismo día.

- A la luz de los resultados de este Informe, la UNESCO y la Fundación SM proponen también un Decálogo de condiciones para transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes.

- La presentación del Informe y del Decálogo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz contará con la participación de expertos y alumnos de la Universidad.

(Información remitida por la empresa firmante)

Cádiz, 24 de febrero de 2026. Las y los docentes son clave para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que compromete a los países a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas de aquí a 2030.

Con todo, el mundo enfrenta un déficit de 44 millones de docentes para alcanzar la educación universal en 2030. A su vez, la tasa de docentes que abandona la profesión casi se ha duplicado, pasando del 4,6 % a más del 9 % entre 2015 y 2022.

Con una llamada a dignificar, diversificar y valorizar la profesión frente a los desafíos de transformar la docencia de cara al reto de la escasez, la UNESCO y el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para la Educación 2030 (TTF, por sus siglas en inglés), y la Fundación SM realizarán, el 26 de febrero, la presentación en Andalucía del primer Informe mundial sobre el personal docente, una radiografía sobre los desafíos y oportunidades de la profesión en el mundo. El lugar elegido para esta presentación del informe mundial en la comunidad andaluza ha sido la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

El Informe mundial sobre el personal docente revela que, en Europa y América del Norte, más del 90 % de la escasez docente estimada (4,8 millones) se debe al abandono de la profesión debido a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento, con mayores proyecciones de escasez a nivel secundario (3,1 millones).

Este documento también alerta de que más del 20 % del profesorado en España trabaja con contratos anuales o de duración determinada. Países como Austria, Rumanía e Italia también tienen este rango en la actualidad. En toda la Unión Europea, el 16 % del profesorado trabaja con contratos de un año o menos.

Garantizar la renovación y sostenibilidad educativa en Asturias

Otro factor clave al que conviene prestar atención es la necesidad de reforzar el relevo generacional en la docencia. Según datos de la OCDE, en el conjunto de Europa, el profesorado menor de 30 años representa en torno al 12 % del total, mientras que en España esta proporción se sitúa alrededor del 10 %.

A tenor de las cifras de la OCDE y del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, en Andalucía este porcentaje está ligeramente por debajo de la media nacional ya que se sitúa en el 9,5 % aproximadamente. Es la séptima comunidad autónoma de España en porcentaje de docentes menores de 30 años, por detrás de Madrid, Cataluña, Baleares, Valencia, Ceuta y Melilla o Murcia.

En este sentido, las facultades de Formación del Profesorado y Educación, como la de la Universidad de Cádiz, desempeñan un papel relevante como espacios de preparación, orientación y dinamización en la educación andaluza.

Al mismo tiempo, cerca del 35 % de los docentes supera los 50 años. Este perfil indica una plantilla madura, con experiencia acumulada, pero también pone de relieve la importancia de garantizar la sostenibilidad futura del sistema educativo, y subraya la necesidad de políticas de atracción de talento joven para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo regional.

Radiografía del profesorado en Andalucía y Cádiz

A tenor de los datos de las Estadísticas de la Educación de la Junta de Andalucía (recursos humanos del sistema educativo), para enseñanzas no universitarias, la comunidad registró en el curso 2023 más de 105 000 docentes en centros públicos, y más de 21 000 en centros privados y concertados. En Andalucía actualmente imparten clase cerca de 126.000 docentes. Los centros públicos concentran el 83 % de la plantilla docente, mientras que los centros concertados y privados representan el 17 %. Por su parte, Cádiz cuenta con más de 18 000 docentes.

Según el SEIE, la ratio media en España en las enseñanzas no universitarias es de 11,4 alumnos por profesor, una cifra muy similar a la que presenta Andalucía, con 11,3 alumnos por docente. En el caso de la provincia de Cádiz, la ratio se sitúa en torno a los 13,8 alumnos por profesor, un valor algo superior a las medias nacional y autonómica, aunque dentro de un margen comparable y en un contexto general de ratios moderadas.

También es destacable el hecho de que el último informe TALIS refleja que más del 65 % de docentes en Andalucía son mujeres, situando a la comunidad entre las que tienen una de las proporciones más elevadas de profesorado femenino del país cuando se compara con otras comunidades autónomas. Ocupa el 5.º lugar del ranquin.

Por otra parte, y al igual que en el resto de España, es especialmente determinante la falta de profesorado de Matemáticas; también en otras áreas, como Formación Profesional, Latín o Filosofía, es necesario contar con profesorado para impartirlas. Según el último dato del INE, la tasa de graduados en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en España fue de 2,28 por cada 100 graduados de entre 20 y 29 años. La creciente demanda de estos licenciados en disciplinas emergentes, como análisis de datos, big data e inteligencia artificial, y el atractivo salarial de sectores empresariales, como el sector tecnológico, banca y finanzas, consultoría o informática, está dejando a las escuelas sin docentes de estas disciplinas.

Frente a todo esto, los últimos análisis promovidos por la Fundación SM también apuntan a una situación global de desgaste del profesorado. Dos de cada cinco docentes afirman vivir su trabajo con distanciamiento, lo cual se refleja en que el 47 % se mantiene en una posición neutral ante la posibilidad de abandonar la docencia. Por otra parte, uno de cada tres docentes ha padecido falta de ilusión, y dos de cada cinco, síntomas compatibles con agotamiento, ansiedad y depresión.

La falta de motivación y la dificultad para interesar al alumnado son dos de las cuestiones que presentan más problemas para el profesorado.

“Si pensamos que el profesorado es la pieza clave para lograr la transformación personal y social a través de la cultura y la educación, necesitamos que el profesorado permanezca ilusionado y motivado, para que puedan ocuparse de la complejidad que supone hoy educar. La profesión es mucho más que responder al contenido de un currículo”, afirma Mayte Ortiz, directora de la Fundación SM.

Decálogo de la profesión docente: una propuesta para afrontar la escasez y fomentar la transformación de la profesión docente

La Fundación SM, el Equipo Especial sobre Docentes y la UNESCO han querido contribuir a la transformación y revalorización de la profesión frente al reto de la escasez mediante una conversación abierta y reflexiva entre los integrantes de la comunidad educativa. A partir de ello, han publicado conjuntamente el Decálogo de condiciones para transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes, que aboga por un amplio pacto social que respalde el trabajo docente, ofreciendo las diez orientaciones prácticas para hacer más atractiva la profesión, abordando también la creación de condiciones necesarias para lograr una educación inclusiva, de calidad y a lo largo de la vida:

1. Cuidar el bienestar integral de las y los docentes.

2. Mejorar las condiciones de trabajo del profesorado.

3. Reforzar la atención tutorial y el acompañamiento psicopedagógico, trabajando en colaboración con la comunidad educativa.

4. Crear una cultura colaborativa en las comunidades educativas y, en especial, en los equipos docentes, caracterizada por el apoyo y desarrollo mutuo.

5. Apoyar la autonomía y la libertad académica de los equipos docentes dentro de un marco de corresponsabilidad y de una cultura orientada al desarrollo profesional y a la mejora del aprendizaje.

6. Favorecer un clima adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en entornos educativos inclusivos equitativos, seguros, y saludables, donde se cuide el bienestar docente y del alumnado.

7. Crear un modelo de desarrollo profesional que atraiga, forme y retenga a las y los mejores docentes.

8. Cuidar que los salarios sean acordes con la responsabilidad que exige la labor educativa.

9. Establecer políticas de equidad de género y de diversidad cultural.

10. Propiciar una mayor implicación de los equipos docentes en la estrategia educativa, tanto en las decisiones de centro como en el diseño de políticas educativas de mayor alcance, mediante el diálogo social.

Acerca de la UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura contribuye a la paz y la seguridad liderando la cooperación multilateral en materia de educación, ciencia, cultura, comunicación e información. La UNESCO supervisa más de dos mil sitios del Patrimonio Mundial, Reservas de Biosfera y Geoparques Mundiales, redes de Ciudades Creativas, Educativas, Inclusivas y Sostenibles, y más de trece mil escuelas asociadas, cátedras universitarias e instituciones de formación e investigación. Con sede en París, y 194 Estados Miembros, la UNESCO con cuenta con oficinas en 54 países y emplea a más de 2300 personas. Su directora general es Audrey Azoulay.

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” – Constitución de la UNESCO, 1945.

Más información: www.unesco.org

Acerca del Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030

El Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030, también conocido como el Equipo Especial Docente, es una alianza única de más de 170 miembros creada en 2008 que aboga por el profesorado y la profesión docente en todo el mundo. Dedica sus esfuerzos a sensibilizar, profundizar los conocimientos y apoyar a los países para alcanzar la meta 4.c del ODS 4. Su secretaría está alojada por la UNESCO.

Más información: https://teachertaskforce.org/es

Acerca de la Fundación SM

La Fundación SM es una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura, ninguna niña ni niño se quede atrás. Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa desde cuatro áreas de intervención: Investigación Educativa, Proyectos Asistenciales Socioeducativos, Apoyo y formación continua del profesorado, y Fomento de la Lectura. Lo avalan más de cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en España y países de Iberoamérica. La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible. Más información: fundacion-sm.org

El Observatorio de la Escuela (OES) es un programa de investigación que recoge información rigurosa sobre la situación de las instituciones educativas en Iberoamérica, sus necesidades y motivaciones, con el objetivo de promover la reflexión, el diálogo y la toma de decisiones consensuadas que contribuyan a la profesionalización de los equipos docentes y a la mejora de la calidad educativa. Más información: https://oes.fundacion-sm.org/

Comunicación SM España

comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 454 680

Ana Maria Pérez - (34) 600 906 574