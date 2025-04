La falta de plazas hoteleras en el centro de Valencia impulsa la compra de inmuebles de potencial turístico

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de abril 2025.-

Valencia continúa ganando peso como uno de los destinos urbanos más dinámicos del sur de Europa. Su creciente atractivo como ciudad para el turismo, la inversión y el estilo de vida está generando una presión notable sobre su infraestructura hotelera. Según datos de K&N ELITE en Valencia faltan más de 10.000 plazas hoteleras para dar respuesta al volumen de visitantes que recibe cada año

Esta situación está generando un cambio profundo en el mercado inmobiliario, donde los inversores están redirigiendo su estrategia hacia la compra de inmuebles con potencial turístico, tanto en zonas emergentes como en edificios fuera del centro susceptibles de reconversión.



Déficit de plazas y bloqueo en el centro histórico

"El centro de Valencia se ha quedado sin margen de maniobra para acoger nuevos hoteles -señala Romik Asatryan, director de K&N Elite Valencia-. Los espacios libres son prácticamente inexistentes, y muchos de los edificios históricos están protegidos, lo que dificulta enormemente su transformación en alojamientos turísticos. A ello se suma una normativa urbanística más estricta que frena el crecimiento de la oferta turística en los barrios más tensionados".



En enero de 2025, el Ayuntamiento de Valencia aprobó una nueva ordenanza que limita los pisos turísticos al 2% de las viviendas por barrio, y que impide otorgar nuevas licencias hoteleras en distritos donde más del 8% del parque de vivienda ya está destinado a usos turísticos. Esto afecta directamente a barrios clave como El Carmen, Ruzafa o el entorno de la Estación del Norte.



El mercado se reorienta hacia zonas con recorrido

En este nuevo contexto, la inversión hotelera se ha desplazado hacia zonas emergentes de la ciudad como Turianova, la playa de la Malvarrosa, el entorno del Hospital La Fe o los alrededores del centro comercial Nuevo Centro. En estos distritos todavía existe suelo urbanizable, los precios son más competitivos, y la normativa permite una mayor flexibilidad.



"Estamos asistiendo a un giro estratégico claro: el centro está bloqueado y eso ha llevado a muchos inversores a explorar alternativas en barrios con potencial de desarrollo y revalorización", explica Romik Asatryan, director de K&N Elite Valencia, agencia especializada en Real Estate de lujo. "Vemos un aumento notable de la demanda de activos que puedan transformarse en alojamientos turísticos o mixtos, en zonas bien conectadas y con servicios".



Este interés no se limita a grandes hoteles. También crecen las operaciones dirigidas a hoteles boutique, colivings, apartamentos turísticos o edificios de uso mixto, que ofrecen versatilidad y adaptabilidad a nuevos perfiles de visitante, como el nómada digital, el turista cultural o el profesional en estancia media.



Oportunidad para reconversión y valor a medio plazo

K&N Elite confirma un repunte en las consultas tanto de inversores nacionales como internacionales, especialmente fondos inmobiliarios, family offices y compradores particulares con visión patrimonial. La clave está en anticiparse al nuevo mapa turístico de Valencia.



"El apetito inversor está ahí, pero ha cambiado el foco. Ya no se busca solo localización prime, sino activos con recorrido. Valencia está en el radar europeo como ciudad de alta calidad de vida, y el déficit hotelero ha convertido el producto turístico en un bien escaso y, por tanto, valioso", asegura Asatryan.



Además, en una ciudad que combina una alta demanda turística con una fuerte presión sobre el alquiler residencial, la compra de activos para uso turístico reglado aparece como una alternativa legal y rentable, especialmente frente a las restricciones a las viviendas de uso turístico en edificios residenciales.



El reto: integración urbana y planificación coordinada

Para que este nuevo modelo funcione, los expertos advierten de la necesidad de una planificación urbana coordinada, que incluya mejoras en la movilidad, el transporte público y la conexión entre estas nuevas zonas hoteleras y los principales puntos de interés de la ciudad. "Hay que evitar crear enclaves desconectados. Es fundamental que los nuevos proyectos se integren en el tejido urbano, aporten valor a los barrios y contribuyan a diversificar la oferta turística", apunta Asatryan.



La ciudad se enfrenta a un reto estratégico: cómo crecer sin saturar, cómo seguir atrayendo inversión sin comprometer el equilibrio de los barrios, y cómo garantizar que el turismo siga siendo una palanca de desarrollo económico sostenible.



Valencia, en el radar internacional

La capital de Turia se ha consolidado como un destino urbano premium, gracias a su clima, su patrimonio, su litoral y una estrategia de posicionamiento internacional que la ha situado entre las ciudades con mayor calidad de vida de Europa. Ahora, con su centro histórico sin margen para crecer, el futuro pasa por una visión más descentralizada y sostenible.



"La falta de plazas hoteleras en el centro no es solo un problema urbanístico, es una oportunidad para reactivar zonas menos saturadas, atraer inversión de calidad y redefinir el modelo turístico de la ciudad", concluye Romik Asatryan. "El mercado ya se está moviendo, y para los inversores que apuestan por el medio y largo plazo, Valencia ofrece un escenario muy atractivo".





Emisor: K&N Elite Valencia

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702