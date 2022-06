Fander, la startup que fomenta el consumo de música en vivo presenta su proyecto en la sala Caravan, Madrid

A través de este evento musical que tendrá lugar el día 10 de junio, Fander presenta su propuesta de la mano de algunos de los músicos de la propia plataforma. El evento estará abierto a amantes de la música que podrán disfrutar de las actuaciones de Havest Moon (dúo de versiones) y JM Events (DJ). Los usuarios de Fander pueden contratar de manera rápida y sencilla a cualquier músico, banda o DJ para cualquier tipo de evento o celebración

Fander surge como idea en verano de 2021 por los jóvenes emprendedores, Piedy Pérez-Mínguez y Nacho Martín-Borregón con la intención de que los eventos privados sean más divertidos, originales y memorables llevando música en directo o DJs. Por eso, ponen a disposición de todos una plataforma con una amplia oferta de grupos musicales, solistas, dúos y DJs a los que poder contratar de forma rápida y sencilla para que amenicen eventos y fiestas.



Con este evento, el equipo de Fander dará a conocer su propuesta de la mejor manera que sabe, mediante la música en directo. La emblemática sala Caravan, ubicada en el madrileño barrio de Chamberí acogerá a partir de las 21:00 horas del viernes 10 de junio las actuaciones en directo de “Harvest Moon” (dúo de versiones) y el DJ “JM_EVENTS”.



Ambos músicos fueron escogidos para tocar en el evento por la comunidad de redes de Fander, en un concurso entre todos los músicos y DJs de la plataforma.



Durante el evento habrá multitud de sorpresas, regalos y juegos que los emprendedores tienen preparadas para los asistentes, que pueden adquirir ya su entrada por 15€ (consumición incluida) a través de la web de Fander ( https://fander.es/evento-inauguracion)



Sobre Fander

La plataforma, que proporciona visibilidad y oportunidades de tocar en directo a músicos, está disponible para todo tipo de intérpretes independientemente del tipo de música que toquen y el formato que tengan. Por otro lado, ofrece a los amantes de la música, planes diferentes y personalizados en los que la música en directo es protagonista. De esta manera, a través de Fander los usuarios encontrarán conciertos a medida para sus fiestas o eventos con el repertorio que más les guste y el día y a la hora que quieran, lo que les garantiza un plus de diversión y originalidad.



Este match entre músicos y particulares lo consiguen a través de su plataforma que tiene formato Web-App. En ella los músicos crean sus perfiles con información y contenido gráfico; y los particulares pueden encontrar al músico que estén buscando sin apenas esfuerzo, y conocer sin compromiso sus cachés, estilo de música, la ubicación, disponibilidad y el tipo de conjunto. Además, también puede pedir asesoramiento al equipo de Fander en caso de que no tengan una idea preconcebida de lo que buscan.



En tan solo 2 meses Fander ha congregado en su plataforma a más de 1.000 músicos que han depositado su confianza en ellos. Han llevado la música en directo a terrazas y salones de casas generando ambientes únicos, originales y tremendamente divertidos.



Save the Date “Evento inauguración Fander”:



Sala Caravan, 10 de junio, 21:00h.



Entradas: https://fander.es/evento-inauguracion



Para saber más sobre Fander: www.fander.es







Contacto

Nombre contacto: Piedy Pérez-Mínguez

Descripción contacto: Co-fundadora de Fander

Teléfono de contacto: 630522938