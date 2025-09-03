El Festival En Pie transforma Teror con arte, circo y 10.000 asistentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos días de teatro, circo, música y arte en la calle convierten a Teror en el corazón cultural de Gran Canaria, con una programación de primer nivel que sorprendió al público y revitalizó las medianías

El Festival En Pie de Teror 2025 ha superado todas las expectativas, registrando una asistencia acumulada de más de 10.000 personas a lo largo del fin de semana y un impacto económico directo estimado en 470.000 euros para el municipio.



El espectáculo aéreo suspendido 'Cubo' de Eventi Verticali (Italia) y el estreno 'Entre el cielo y la tierra' de Levi y Estrella (Gran Canaria), colgados a casi 50 metros de altura, dejaron al público sin aliento y marcaron el cielo de Teror como escenario. Una edición repleta de momentos memorables.



El humor y la emoción llegaron con Wilbur (Madrid), reciente fenómeno del Grand Prix de TVE, que abarrotó la Plaza de Sintes con su mezcla de acrobacia, comedia y conexión con el público.



La música fue protagonista con la energía de Aseres (Gran Canaria) y Fran Baraja (Tenerife), que hicieron bailar a todo el mundo. La poderosa 101 Brass Band Música (Tenerife) y la compañía vasca Zurrunka Teatro y La Semilla Voladora llenaron las calles con propuestas itinerantes llenas de ritmo, títeres y vitalidad.



La aclamada Motion House (Reino Unido) aportó una propuesta de danza acrobática de altísimo nivel, mientras imprescindibles del clown y el circo como Rebambaramaba, Rafaelillo Clown, Cris Clown y The Circus Troupé conectaron con público de todas las edades. También brillaron La Gata Japonesa con su teatralidad provocadora, los inclasificables Anartistas con su crítica divertida, y artistas emergentes como Cía. Suso Imbernón o Chichirito, que aportaron dulzura, reflexión y juego escénico.



Durante todo el fin de semana, Teror se llenó de visitantes procedentes de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Ingenio, Gáldar y muchos otros puntos de la isla. Además, se sumaron asistentes de otras islas, turistas peninsulares y extranjeros que, visitando el casco histórico, se encontraron con un auténtico estallido de cultura en las calles. Muchos de ellos no dudaron en quedarse a disfrutarlo hasta el final. En definitiva, un público diverso y sorprendido por la magia de Teror.



Con un gasto medio estimado de 47€ por asistente, En Pie ha generado un impacto económico directo en el tejido comercial y hostelero del municipio, posicionando a Teror como un referente de dinamización territorial a través de la cultura.



En Pie de Teror es una realidad gracias al compromiso del Ayuntamiento de Teror, el Cabildo de Gran Canaria, y el Gobierno de Canarias a través de Promotur Islas Canarias – Latitud de Vida.

A ello se suman el apoyo de Aguas de Teror, Ahembo, Clipper, 7 Up, Estrella Galicia y Disateura, que han apostado por una cultura viva, accesible y transformadora. Un festival posible gracias al compromiso compartido.



Desde la organización se defiende un modelo de festival que no solo entretiene, sino que teje comunidad, descentraliza la oferta cultural y activa la economía local. Un modelo que ha demostrado ser eficaz, emocionante y necesario. Teror sigue "en pie" como referente cultural y ya sueña con la edición 2026.



https://www.festivalenpieteror.com/



