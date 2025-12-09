La Fundación Vicente Ferrer actúa por la infancia en Gaza

Un niño palestino juega con su hermano junto en un campo de desplazados en Gaza. - JEHAD ALSHRAHI

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de la mitad de la población gazatí son menores que siguen sometidos a las consecuencias de un conflicto armado que pone en riesgo su vida. Muchos de ellos, han perdido a sus familias, sus hogares y sus escuelas. Para preservar el derecho a la infancia en medio del dolor y la destrucción, la Fundación Vicente Ferrer ha decidido actuar en Gaza.

La Fundación ha iniciado su trabajo de la mano de organizaciones con gran conocimiento del territorio con el objetivo de proteger a la población más vulnerable, crear espacios seguros, ofrecer apoyo psicosocial a los menores y sus familias y cubrir las necesidades básicas como la alimentación, agua y saneamiento, atención sanitaria e higiene, ropa de abrigo y utensilios del hogar.

Barcelona , 9 de diciembre de 2025.

La realidad en Gaza es devastadora. El conflicto, enquistado en la zona desde hace más de siete décadas, ha llegado al punto más crítico dejando un escenario de violencia sin precedentes. La mayoría de su población subsiste desplazada sin acceso regular a agua, alimentación, educación o atención médica.

Quienes más sufren las consecuencias del desastre son las niñas y niños. Más de la mitad de la población gazatí son menores. Han perdido a sus familiares, sus hogares y sus escuelas. Necesitarán tiempo, estabilidad y cuidado para poder reconstruir su vida. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 60.000 niñas y niños han fallecido o resultado heridos; y otros miles han perdido a uno o a ambos progenitores. Hoy, entre los escombros, quedan artefactos activos y estructuras inestables que convierten cada uno de sus pasos, cada intento de jugar, en una acción de alto riesgo. A este escenario se suma un trauma emocional profundo que marcará a una generación entera.

Ante la urgencia de proteger la vida de la infancia en Gaza, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) ha decido actuar. “Ante nuestros ojos se extiende uno de los lugares más dolorosos del mundo, donde el sufrimiento supera toda medida. Gaza es el espejo en el que la humanidad se pone a prueba. Su población sufre de manera cruel, especialmente la infancia, que han perdido a sus familias, sus hogares, sus escuelas, su salud, su seguridad y el derecho a poder soñar con un futuro digno”, subraya la presidenta de la organización, Anna Ferrer.

De esta manera, la organización amplía su radio de intervención después de asistir a la infancia y a colectivos vulnerables en la India, Nepal, Mozambique, Sri Lanka y en la Comunidad Valenciana tras la DANA. “En todas las intervenciones que llevamos a cabo, trabajamos con la misma vocación: estar presentes donde más falta hace. Una vez más, sentimos un deber ineludible de acompañar y estar al lado de las personas que merecen reconstruir sus vidas”, concluye Ferrer.

Un territorio arrasado

Más de 100.000 edificios -antiguas universidades, escuelas, hospitales, infraestructuras y hogares- han sido destruidos. Cerca de 1,5 millones de personas necesitan artículos de refugio de emergencia y otros 1,5 millones requieren elementos esenciales para poder rehacer su vida cotidiana. En agosto de 2025, la ONU confirmó oficialmente la hambruna en Gaza, agravada por las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.

La llegada del invierno añade una nueva capa de dificultad. Las bajas temperaturas, las lluvias y la falta de refugios seguros harán aún más duras unas condiciones de vida ya empujadas al límite.

¿Qué hace la Fundación Vicente Ferrer en Gaza?

La Fundación Vicente Ferrer ha empezado a trabajar junto a la Palestinian Organization for Development y la Asociación Creart, ambas con una dilatada experiencia y gran conocimiento del territorio, para acompañar a la población gazatí más vulnerable, especialmente a las niñas y niños. La intervención responde a la convicción humanista de la organización. Proteger a la infancia no es solo una respuesta a la emergencia: es una forma de preservar la humanidad en medio del dolor y la destrucción. Bajo esta premisa, la actuación se basa en sostener la dignidad y la vida de una comunidad devastada Las líneas de acción son:

Instalar espacios seguros en estructuras temporales reforzadas para proteger y acompañar a los menores y a sus familias.

Brindar apoyo psicosocial y ofrecer actividades educativas y lúdicas que ayudan a reducir el impacto del conflicto y a cuidar la salud mental. En Gaza, alrededor de 660.00 niñas y niños no han podido volver a sus escuelas, el principal refugio de la infancia.

Cubrir las necesidades básicas como la alimentación, agua y saneamiento, atención sanitaria e higiene, ropa de abrigo y utensilios el hogar.

Con la mirada puesta en el medio y largo plazo, la FVF traslada su amplia experiencia en gestión de proyectos de trabajo humanitario y emergencias en diferentes contextos para recomponer el tejido comunitario en Gaza. Combina la atención inmediata con la formación de equipos locales que aseguren una reconstrucción rigurosa y eficaz.

Gaza se presenta como una herida en el mundo que deja una certeza indudable: donde hay sufrimiento humano existe un deber ineludible de ayudar.

Sobre la Fundación Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer es una organización independiente que trabaja por el desarrollo humano y la salud de la Tierra. Se posiciona junto a las comunidades vulnerables para cocrear soluciones innovadoras y transformar vidas de forma integral dando respuesta a los grandes desafíos humanos: el bienestar de la infancia, el acceso universal a la salud, la igualdad de género, la inclusión de las personas con discapacidad y el cuidado de la Tierra.