Funditec refuerza su compromiso con el talento femenino en la ciencia

Dulce Muñoz, directora de Funditec Research Sciences - FUNDITEC

- El centro tecnológico pone en valor la contribución esencial de las mujeres a la ciencia aplicada y a la innovación industrial.

-A través de proyectos liderados por investigadoras como Dulce Muñoz, la entidad demuestra que el talento femenino no solo está presente, sino que es clave para avanzar hacia un modelo tecnológico más sostenible, competitivo y equitativo.

Madrid, 3 de marzo de 2026 - Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Funditec pone en valor el papel esencial de las mujeres en la investigación y la innovación tecnológica. En un contexto en el que, según datos de la UNESCO, las mujeres representan únicamente el 33 % del personal investigador a nivel mundial, la entidad reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la creación de entornos donde el talento femenino pueda desarrollarse y liderar proyectos de alto impacto.

En Funditec, este compromiso se materializa en trayectorias como la de Dulce Muñoz, directora de Funditec Research Sciences. Doctora en Ciencias Químicas, especialista en materiales funcionales y economía circular, y con una amplia experiencia en la gestión técnica de proyectos europeos de I+D, Muñoz encarna la excelencia científica y el liderazgo femenino en un sector donde aún persisten barreras estructurales.

"No es una cuestión de talento, sino de trayectorias", afirma Muñoz. "Las mujeres no encuentran un único gran obstáculo, sino una suma de pequeñas barreras: sesgos en selección y promoción, menor acceso a redes de liderazgo, interrupciones de carrera o una carga desigual de cuidados. El reto es estructural y requiere transformar cómo se mide el mérito y cómo se sostienen las carreras científicas".

A pesar de ello, la directora destaca avances: "La visibilidad y las políticas de igualdad han mejorado, aunque el progreso es más lento en los niveles senior. Aun así, cada año vemos más mujeres liderando proyectos, consorcios y líneas estratégicas de investigación".

Ciencia aplicada con impacto real

Desde Funditec, Muñoz lidera proyectos en materiales funcionales, biotecnología y economía circular, transformando retos industriales en soluciones tecnológicas. Entre ellos, destaca el desarrollo de carbonatos cíclicos como alternativa sostenible a los poliuretanos tradicionales, una línea de investigación que ya ha superado la prueba de concepto y se encuentra en fase de escalado industrial.

Estos materiales permiten formular recubrimientos, adhesivos o elastómeros sin isocianatos, reduciendo la toxicidad y alineándose con los principios de la economía circular. "No se trata solo de crear un material", explica Muñoz, "sino de hacerlo útil, escalable y demostrable: desde la síntesis hasta la validación industrial y la evaluación de sostenibilidad". El equipo que impulsa esta investigación está formado por tres especialistas -dos mujeres y un hombre-, un ejemplo de la apuesta de Funditec por equipos diversos y equilibrados.

Un llamamiento a la inversión y la colaboración

Con una sólida trayectoria en proyectos europeos, Muñoz subraya la importancia de que las administraciones impulsen una ciencia más eficiente: "La investigación avanza cuando la gestión reduce incertidumbre y premia resultados. Necesitamos convocatorias más ágiles, evaluaciones más rápidas y menos burocracia".

Si pudiera pedir una "carta blanca", lo tendría claro:

-Estabilidad para retener talento.

-Infraestructura y acceso a equipamiento y recursos.

- Puentes con la industria para acelerar la transferencia tecnológica. "Mi exigencia es simple: inversión, colaboración y transferencia", resume.

Mirando al futuro

Preguntada por si volvería a elegir su camino profesional, Muñoz no duda: "Sin duda. Me motiva resolver problemas reales con ciencia aplicada. Lo único que cambiaría es el 'cómo': apostaría aún más por redes colaborativas y por la transferencia a la industria". En este 8M, Funditec reafirma su compromiso con un ecosistema científico más inclusivo, donde las mujeres no solo participen, sino que lideren, transformen y definan el futuro de la innovación.

