GAMERGY by Cecotec cierra sus puertas con la asistencia de más de 69.000 visitantes

Madrid, 18 de diciembre de 2023.

Esta cifra supone un récord histórico en el número de asistentes a este evento en España. Los más de 22.000 m² del evento acogieron, entre otros, dos grandes shows: La Isla InfoJobs con TheGrefg y Heretics Xperience. A lo largo del pasado fin de semana, se repartieron más de 80.000 euros en premios. El pabellón 10 de IFEMA MADRID contó con 30 espacios, entre los que destacaron arenas de juego, stands de distintas marcas y un escenario 360º

GAMERGY by Cecotec, evento que se ha consolidado ya como la principal cita de esports, gaming y entretenimiento de España, cerró las puertas de su decimotercera edición con récord histórico de visitantes.



El encuentro, organizado por GGTech Entertainment, contó durante el pasado fin de semana con la asistencia de 69.718 visitantes, lo que ha supuesto un incremento de más del 8,1% sobre la cifra de visitantes de la edición de 2022.



El pabellón 10 de IFEMA MADRID acogió más de 30 espacios: tres escenarios, 550 puestos de juego y más de 20 stands con la presencia de marcas líderes, entre las que se encontraban Cecotec, Intel, Samsung, OMEN, Domino’s, Logitech, Red Bull o JBL.



En esta ocasión, GAMERGY by Cecotec contó con un escenario 360º, lo que ha supuesto una mejora de la visibilidad de las actividades que se realizaron en el Escenario Principal.



Una de las actividades más esperadas fue La Isla InfoJobs, donde TheGrefg, uno de los principales streamers de habla hispana (+1,7 millones de seguidores), lideró un grupo de 40 creadores durante más de 4 horas. Los participantes compitieron en seis mapas de Fortnite diseñados en exclusiva para el evento.



Más de 80.000 euros en premios

Uno de los aspectos más destacados de esta edición han sido los premios: más de 80.000 euros repartidos, entre los que cabría destacar los 25.000 € del europeo de TEKKEN.



Otros de los torneos que los visitantes pudieron disfrutar fue Our Party, competición que contribuyó a fomentar la presencia femenina en los videojuegos mediante LoL y VALORANT. Asimismo, el Circuito Tormenta también estuvo presente con competiciones amateur y juegos con premios en su stand.



Un año más, la música tuvo su espacio en GAMERGY con un concierto del rapero PIEZAS y la actuación de Elesky, que versionó canciones de videojuegos a piano. Además, los cosplayers sacaron sus mejores galas en el Concurso de Cosplay by Newskill.



Infinitas aventuras con eWorlds

GAMERGY by Cecotec ha significado la puesta de largo de eWorlds. El nuevo juego multijugador de plataformas 3D, diseñado y desarrollado por GGTech Studios, contó con un stand que se convirtió en un punto de encuentro para los visitantes, que se divirtieron explorando y compitiendo con sus amigos a través de gran cantidad de experiencias personalizadas.



Proyectos educativos y tecnológicos

Los esports en el entorno educativo tuvieron su espacio en esta última edición de GAMERGY by Cecotec a través de JUNIOR Esports y UNIVERSITY Esports. El evento acogió las finales de UNIVERSITY Esports GAMERGY Qualifiers, con la participación de estudiantes de 8 universidades de todo el país. Los ganadores de los cinco juegos de la competición se repartieron 10.000 euros en premios.



El evento que más crece a nivel global

GAMERGY cierra 2023 con tres ediciones a lo largo de este año, tras las citas en Argentina, México y España, que sumaron más de 210.000 asistentes. Para 2024, ya está confirmada una primera fecha en Miami (del 21 al 24 de marzo), que supondrá la primera experiencia del evento en Norteamérica.







