Glosario de moda masculina: la guía definitiva para entender los términos y estar a la última

Madrid, 8 de agosto de 2023.- En muchas ocasiones, los términos que se utilizan en el mundo de la moda toman como referencia extranjerismos y tecnicismos que dificultan entender con exactitud el significado de ciertas palabras y expresiones.

Para que esto no suceda y poder estar siempre a la última, Gustavo Alted, estilista de la firma española de moda masculina Boston, ha elaborado un glosario en el que se recogen algunos de los términos que más se usan en moda masculina entre los gurús del sector.

En el siguiente glosario, el estilista de la firma de moda Boston explica palabras como paisley, bucket, tejido seersucker, o lavado enzimático, para que a partir de ahora ya no suponga un problema de entendimiento ir de compras y este nuevo vocabulario se pueda introducir en las conversaciones para ser todo un entendido en moda.

Diccionario de moda masculina:

· Blazer : El blazer es un tipo de chaqueta similar a la conocida americana o chaqueta de vestir, pero con un estilo más informal. El blazer suele tener bolsillos o botones de diferentes materiales y colores. Su origen puede vincularse a la indumentaria usada por los oficiales en la marina o en ciertos clubes deportivos.

· Bomber: Es una prenda de inspiración militar, conocida como chaqueta de aviador, cuyo diseño ha evolucionado mucho desde la prenda original, que estaba confeccionada en piel, con solapas, cierre de hebilla y lana en su interior. Se caracteriza por ser una chaqueta corta, sin cuello y ajustada a la cintura.

· Bucket: Gorro de inspiración náutica más conocido como gorro de pescador. Este accesorio surgió como protección para los pescadores irlandeses del siglo XX hasta nuestros días. Suelen estar confeccionados en algodón y con ala corta.

· Cárdigan : Es un tipo de prenda empleada para el invierno. Similar a un jersey con botones o cremallera y generalmente con cuello pico. La forma de llevarlo, cerrado completo o abierto, depende del estilo y el corte de la prenda.

· Cortavientos o rompevientos: Chaquetas ligeras, transpirables y cómodas, resistentes al viento. Estas prendas suelen llevar capucha, bolsillos interiores y terminaciones elásticas para ajustarse al cuerpo.

· Estampado paisley: Es un tipo de estampado muy usado en diferentes diseños de prendas como en corbatas y pañuelos, y tiene forma de gota. Sus orígenes se remontan en la India, aunque su nombre se hizo conocido por un pueblo escocés llamado Paisley.

· Franela: Es un tipo de tejido que se emplea para prendas exteriores, como los abrigos. La franela es una tela fina de lana o algodón, de tacto suave gracias a su textura cardada de una de sus caras.

· Lavado enzimático : El lavado enzimático es un proceso de lavado que utiliza enzimas para limpiar la ropa o para dar acabado a la tela, especialmente en el caso de los jeans y otras prendas con apariencia desgastada.

· Oxford: Un elemento clásico de la moda masculina es la camisa Oxford. El tejido de esta prenda se caracteriza por ser ligero y presentar un aspecto refinado. Se cree que sus orígenes se remontan a Escocia durante el siglo XIX y que recibió el nombre de la Universidad de Oxford.

· Pana : Es el tejido indiscutible del invierno. Está compuesto por diferentes fibras entrecruzadas formando unos pequeños surcos o líneas paralelas. Su base fundamental es el algodón, aunque a veces puede llevar algo de lana en su composición. Las líneas pueden tener diferentes grosores, y cuando son muy finas se denomina micropana, utilizada generalmente en la camisería masculina.

· Tejido seersucker: Es un tejido con un cierto aspecto rugoso debido a su proceso de fabricación y a la manera particular de tejer la tela, basado en el ligamento tafetán. Su superficie es similar al crepé, en la que se intercalan rayas lisas y fruncidas. Debido a su geometría no se pega a la piel, es un tejido que permite la transpiración y no necesita planchado.

· Tratamiento antipilling: El tratamiento antipilling se utiliza en telas de algodón para hacerlas cómodas y transpirables. Es un proceso que se realiza en tejidos como la lana que impide que se deteriore la calidad del producto.

