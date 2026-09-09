Godzilla Minus Zero poster internacional - TOHO

(Información remitida por la empresa firmante)

GODZILLA MINUS ZERO

presenta su primer tráiler completo

y su póster internacional

Madrid , 9 de septiembre de 2026.

Ya está disponible el primer tráiler completo de GODZILLA MINUS ZERO, un nuevo avance de la esperada película que nos permite descubrir imágenes inéditas, nuevos personajes y el regreso de algunos de los protagonistas de GODZILLA MINUS ONE.

Han pasado dos años desde la devastadora batalla de GODZILLA MINUS ONE. Japón ha conseguido recuperarse y volver a la normalidad, pero el regreso de Godzilla desata una nueva amenaza.

El tráiler arranca con Noda (Hidetaka Yoshioka) lanzando una inquietante advertencia: «No conseguimos destruir a Godzilla por completo». Shikishima (Ryunosuke Kamiki) y su equipo vuelven a enfrentarse al monstruo, esta vez junto al biólogo Murakami (Min Tanaka) y la meteoróloga Aoyama (Masami Nagasawa). El avance nos descubre además la Operación Narukami.

Entre las nuevas escenas destaca el emotivo momento en el que Noriko (Minami Hamabe), que sobrevivió al ataque de Godzilla dos años atrás, comparte una confesión con Shikishima.

La película lleva además la experiencia IMAX a un nuevo nivel, con imágenes que aprovechan por completo la pantalla 1:1,43 de «Filmed for IMAX», una primicia para una película japonesa.

El tráiler también nos ofrece impactantes imágenes de casas elevándose por los aires, antes de culminar con una imagen estremecedora: Godzilla cayendo al suelo.

Nuevos rostros se unen a la batalla

Masami Nagasawa se incorpora al reparto como Makoto Aoyama, una brillante meteoróloga de la Agencia Meteorológica que pone su talento al servicio de la Oficina de Respuesta ante Grandes Desastres. En el nuevo tráiler, Aoyama sorprende con una nueva estrategia para hacer frente a la amenaza: «¿Puedo proponer un nuevo Plan B?»

También se ha confirmado la incorporación al reparto de Jun Kunimura, Ko Maehara, Eita Okuno y Kai Inowaki. Kunimura interpretará al Dr. Ogata, mientras que Maehara dará vida a Akira Hagiwara, asistente del profesor Murakami. Okuno e Inowaki completan las nuevas incorporaciones anunciadas.

Regresan caras conocidas de GODZILLA MINUS ONE

Motosuke Iida y Kenji Mizuhashi retomarán sus respectivos papeles de GODZILLA MINUS ONE.

Lida volverá a interpretar a Akio Itagaki, jefe de sección de «Toyo Balloon», cuya contribución fue clave en la «Operación Dios del Mar», el intento de acabar con Godzilla que, como ahora sabemos, no consiguió poner fin a la amenaza. Mizuhashi, por su parte, regresará como Kunio Tsuruno.

GODZILLA MINUS ZERO llegará a los cines de España el 6 de noviembre de 2026.

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Sobre Piece of Magic Entertainment

Fundada en 2017, Piece of Magic Entertainment (POM) es una distribuidora cinematográfica internacional especializada en largometrajes, conciertos de primer nivel, documentales de prestigio, anime y eventos de videojuegos en directo. Desde sus oficinas en Ámsterdam, POM puede distribuir títulos en unos pocos territorios o ampliar su alcance a nivel internacional, llegando a miles de salas de cine en más de 130 países.

Entre sus estrenos más destacados se encuentran el icónico GODZILLA MINUS ONE, ganador del Óscar, los aclamados éxitos de taquilla de la serie OCEAN, con David Attenborough, y documentales musicales de gran éxito como Becoming Led Zeppelin e It’s Never Over Jeff Buckley, así como Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl, que batió récords de taquilla a nivel mundial.





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