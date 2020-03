Google for Education y SM Educamos se unen para potenciar sus funcionalidades en la escuela

“Lo mejor de Google y SM juntos para catalizar la transformación educativa”, afirma Gonzalo Romero, Head of Google for Education en España.

Las dos herramientas digitales más usadas en los colegios de nuestro país se integran para facilitar la labor docente mediante el trabajo en red y el aprendizaje personalizado desde un único espacio.

SM Educamos y Google for Education compartirán los beneficios de esta integración a través de unas jornadas dirigidas a profesores en cinco ciudades.

El trabajo colaborativo en red se ha integrado en el día a día de la escuela. Cada vez son más los profesores que organizan grupos en la nube, comparten contenidos, asignan tareas y generan un seguimiento y atención personalizados para cada uno de sus alumnos.es una de las herramientas de mayor implantación en los centros, por su sencillez de uso a la hora de generar esos grupos de trabajo, y porque hace muy fácil la retroalimentación de la información y la comunicación continua entre alumno y profesor.

SM Educamos es, a su vez, el ecosistema educativo digital líder en España, con más de dos millones de usuarios y supone una transformación digital integral de la escuela. SM Educamos facilita el acceso a los contenidos y recursos educativos desde cualquier dispositivo: conecta a todos los agentes, y da respuesta a todas las tareas de gestión y organización de un centro. En el ámbito directivo, además, promueve la cultura del dato, proporcionando un conocimiento estratégico y a tiempo real del rendimiento y de la calidad de los resultados de su comunidad educativa. Y todo ello en un único lugar abierto, flexible y amoldado a las necesidades y al ritmo de cada institución.

La unión de Google for Education y SM Educamos conlleva una integración total y transparente al usuario de ambos sistemas. Así, se puede acceder al ecosistema SM Educamos desde Google y a través de las credenciales de cualquiera de sus suites. Y lo que es más relevante, SM Educamos incorpora Google Classroom a su ecosistema de una forma todavía más ágil y sencilla. De este modo, el currículo de la asignatura y los grupos ya creados por el profesor se despliegan automáticamente en Google Classroom, generando contenidos y asignando tareas con un solo clic. Todo ello bajo un entorno seguro y confiable tanto para los profesores como para las familias.

Para Magí Almirall, director corporativo de tecnología y negocio digital de SM, es una excelente oportunidad para ambos: “Google Classroom y SM Educamos son sin duda las dos herramientas más usadas en los colegios españoles. Este acuerdo simplifica el acceso y extiende la potencia de cada uno para que toda la comunidad educativa pueda usar un ecosistema completo, conectado a un solo clic. Es el momento de la innovación educativa. Las herramientas están a punto, y debemos sacarles el máximo partido juntos”.

Según Gonzalo Romero, Head of Google for Education en España: “Esta alianza estratégica entre SM y Google for Education nace con el fin de ofrecer un ecosistema más rico, innovador y conectado de herramientas, plataformas, contenidos e instrumentos educativos profesionales al servicio del aprendizaje y de toda la comunidad educativa. Lo mejor de Google y SM juntos para catalizar la transformación educativa”.

Demostración de las ventajas de la integración desde la práctica compartida

Para dar a conocer esta integración y demostrar los beneficios que aporta al aula estos instrumentos digitales, Google por Education y SM Educamos han organizado unas sesiones formativas dirigidas a profesores y directivos en cinco ciudades de nuestro país.

El objetivo es compartir la facilidad de uso y las mejoras que aportan al trabajo y rendimiento escolar estas herramientas líderes en el sector.

Las fechas confirmadas son las de Madrid, 10 de marzo; Barcelona, 17 de marzo; Valencia, 24 de marzo. Durante el mes de abril tendrán lugar en el País Vasco y Andalucía.

Si quieres más información sobre esta alianza, o estás interesado en asistir a alguna de estas presentaciones, escríbenos a comunicacionsm@grupo-sm.com

