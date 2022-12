Grupo Amygo celebra su 25 aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de diciembre de 2022.

Grupo Amygo y sus delegaciones han celebrado su vigésimo quinto aniversario con una gran fiesta. Durante un fin de semana cargado de reuniones y actividades, se ha analizado la trayectoria profesional del grupo desde sus inicios. Un aniversario que pasará a la historia por las metas alcanzadas hasta el presente y por un futuro lleno de proyectos prometedores

Grupo Amygo acaba de cumplir 25 años, un cuarto de siglo, el alcance de una madurez certera. Teniendo en cuenta que la edad media de una empresa en España es de 12 años, Grupo Amygo ha sobrepasado la esperanza de vida de las empresas españolas.



Con esfuerzo, empatía, solidaridad, paciencia y mucha fuerza, Grupo Amygo cumple años y ha alcanzado una gran notoriedad en el sector.



De los 6 socios de origen, cabe destacar los que han seguido al pie del cañón como Eugenio de la Iglesia y Juan Manuel Rubio Blanco, y "acordamos una atención particular a un socio que nos ha dejado en el camino y que merece ser nombrado por su labor tanto humana como empresaria en la compañía, Nicasio Burgos García".



Amygo es una empresa internacional con socios también en el extranjero, como Demeco, un gigante de las mudanzas en Francia. Su apoyo y colaboración con el grupo han sido muy importante en la evolución de su red.



25 años no se pueden plasmar en una hoja, se trata de un libro, de una evolución, de una gestión magistral de aspectos estratégicos, financieros y operacionales.



Una empresa requiere una atención particular y un seguimiento constante, si Grupo Amygo ha alcanzado la edad de 25 años es gracias al esfuerzo colectivo de cada uno de sus socios y miembros de la red Amygo.



"Desde la creación de Amygo en 1998, el mundo ha dado un giro considerable, partimos de casi los comienzos del año 2000, internet afloraba, el mundo digital hacía su aparición lentamente, pero con paso firme, los móviles se lanzaban en masa, la conectividad había llegado a cada rincón del mundo. Los programas de gestión de mudanzas se quedaban obsoletos y se sustituían por páginas web interactivas. ¿Os imagináis el cambio atroz que supuso esta etapa en los mudanceros?"



Hay que tener en cuenta que las mudanzas es un mundo de terreno, tradicional, con camiones y trabajo físico. Inculcar un nuevo modo de funcionamiento es todo un reto y sobre todo una revolución en el sector de las mudanzas. Grupo Amygo supo adaptarse y creó su página web con la posibilidad de crear presupuestos online, toda una revolución en aquella época, la página web se convertía en el mostrador de venta de Amygo.



En toda creación de empresa, no se deben esperar reveses, como cambios tecnológicos inesperados o la aparición de un nuevo competidor agresivo, Grupo Amygo ha sabido adaptarse a cada situación.



El cambio ha sido aún más brutal en los últimos años y es que en el terreno digital de la última década, la tecnología ha alcanzado una velocidad exponencial, con la posibilidad de realizar video-visitas a distancia sin moverse de la oficina, la aparición de herramientas para estar más cerca del cliente como el chat que ha humanizado el sector de servicios y la venta online. Las valoraciones cobran cada vez más importancia y es muy común que cada cliente deje su opinión sobre todo establecimiento y la comunidad mundial se ve influenciada por estas valoraciones que cada vez cobran más importancia en la reputación de toda empresa. Grupo Amygo responde al "challenge" digital que no deja de transformarse.



Ahora se entra en una era de inteligencia artificial, en un mundo asistido por automatización de procesos, liberando a los trabajadores de tareas repetitivas con una mayor precisión. El mundo digital cambia cada día, "¿qué nos esperará en el 30 aniversario de Grupo Amygo? Las posibilidades y la realidad escapan a nuestra imaginación".



Grupo Amygo ha utilizado la perseverancia, el saber hacer, la comprensión y la adaptabilidad para mantenerse en continuo crecimiento incluso en tiempos de crisis. La unión de sinergias, la trayectoria empresarial dura ya 25 años y se espera que sean 30, 40, 50 y muchos más.



Grupo Amygo se compone de 250 trabajadores, 115 vehículos especializados, 20 delegaciones una extensa red de socios dentro y fuera de las fronteras españolas, para acompañar y cumplir cualquier tipo de mudanza internacional, nacional o local con la mejor calidad, al mejor precio y en el plazo establecido.



¡Felicidades Grupo Amygo!







