El Grupo CIMD Intermoney celebra mañana, 4 de diciembre, su 21º Día Solidario

La Fundación Theodora visita las Salas de intermediación de CIMD Intermoney - CIMDSA

Madrid, 3 de diciembre de 2025.

Bajo el lema “Un día de trabajo: un día solidario”, el Grupo celebra la 21ª edición de su jornada solidaria.

En estos años se han destinado más de 5 millones de euros a proyectos infantiles y de investigación médica, financiando más de 320 iniciativas.

La acción solidaria ha recibido 6 premios a lo largo de su trayectoria.

Madrid, 3 de diciembre de 2025.- El Grupo CIMD Intermoney, principal grupo independiente de intermediación, consultoría, gestión y energía del sur de Europa reafirma un año más su compromiso con la financiación de proyectos dedicados a la infancia y la investigación médica.

Esta iniciativa, pionera en los mercados españoles, consiste en destinar íntegramente a diversas ONG los ingresos obtenidos por la intermediación y facturación de las once sociedades del Grupo durante la jornada de mañana, jueves 4 de diciembre. Las organizaciones beneficiarias serán seleccionadas por el Consejo del Grupo, con el objetivo de apoyar proyectos infantiles y de investigación médica.

En esta edición se han presentado más de 60 proyectos. El objetivo del Grupo es superar la cifra alcanzada el año pasado (265.053 €) y superar los 5,5 millones de euros donados desde la primera edición. Todo ello es posible gracias al apoyo continuo de clientes y empleados durante esta jornada solidaria.

A lo largo de su trayectoria, el Día Solidario ha sido reconocido en seis ocasiones, siendo el más reciente el premio a la Empresa Comprometida de Gran Impacto otorgado por la Fundación CRIS contra el cáncer.

Como en años anteriores, las fundaciones beneficiarias se seleccionarán el día posterior a la celebración, siguiendo el informe de transparencia y buenas prácticas elaborado por la Fundación Lealtad.

Toda la información estará disponible en la web: www.rscgrupocimd.com