Hernan Westmann da su visión sobre el blockchain

En la actualidad, el término blockchain es algo muy extendido. Por lo general, se suele relacionar inmediatamente con los Bitcoins o con el mundo de las criptomonedas en general. Sin embargo, se trata de una tecnología que posee un potencial muy grande y que, se estima, será la tecnología del futuro. Hernan Westmann cuenta su visión respecto del blockchain y cómo puede modificar la vida que se conoce

¿Qué es el blockchain?

Para entender el funcionamiento del blockchain, se debería pensar que, antes, para poder verificar la autenticidad de los datos para la realización de diversas transacciones, era necesario acudir a intermediarios. Era algo que elevaba no sólo los tiempos de las gestiones sino también los costos implicados en ella. En este contexto, de acuerdo con Hernan Westmann, el blockchain viene a romper esta tendencia, siendo un código abierto criptográfico descentralizado que garantiza la seguridad de la información y la inviolabilidad de los datos.



En otras palabras, el blockchain o cadena de bloques se puede entender como un gran libro de cuentas donde los registros se encuentran cifrados y enlazados entre sí a fin de poder garantizar la seguridad de las transacciones que se llevan a cabo. Es una base de datos segura que, debido a su desarrollo y expansión, hoy, puede emplearse en todo tipo de transacciones.



Algunas de las principales ventajas del blockchain que se pueden destacar incluyen, por un lado, una mayor seguridad en las transacciones entre personas, como así también la permanencia e inviolabilidad de la información. Además, es una tecnología que mantiene el anonimato de las personas en sus operaciones, conservando datos que no pueden ser revelados. Finalmente, uno de sus puntos claves, la descentralización, reduce los tiempos de validación de todas las operaciones gracias a dejar de lado la necesidad de intervención de intermediarios o instituciones gubernamentales.



¿Dónde se aplica el blockchain en la actualidad?

Según Hernan Westmann, las aplicaciones del blockchain no han hecho más que crecer a lo largo de los últimos años. Hoy en día, es una tecnología que se puede aplicar en todo tipo de sectores. Los ámbitos que más se han beneficiado del blockchain son:



• El sector energético







El blockchain ha permitido empezar a conocer la cantidad de energía que pasa por un nodo, desde qué planta ha salido, el orden del traslado, entre otras cosas. Teniendo en cuenta que el sector energético domina información de los usuarios y que son distintas las transacciones que estos realizan vinculadas al área, el blockchain amplía su seguridad y brinda una mejor calidad en las ejecuciones, permitiendo también que los usuarios accedan a información actualizada sobre sus consumos y movimientos.



• El sector financiero







Dentro de las principales aplicaciones del blockchain en la actualidad, según Hernan Westmann, se destaca el sector financiero, que es de los que más se ha beneficiado de esta tecnología, teniendo esta un impacto revolucionario sobre sus operaciones. Al reducir la necesidad de intermediarios financieros, los procesos del sector se han agilizado considerablemente y se han vuelto más seguros.



• El sector burocrático







Finalmente, el blockchain ha facilitado la realización de trámites y los diferentes servicios públicos, a la vez que ha reducido los tiempos de gestión para mejorar la atención ofrecida a las personas.



El futuro del blockchain según Hernan Westmann

La implementación del blockchain en los distintos ámbitos de la vida social, financiera y productiva es una realidad. Explica Hernan Westmann que el Banco Mundial ha indicado que la implementación de esta tecnología en el mundo corporativo, por ejemplo, puede contribuir a la construcción de un camino de mayor inclusión y también de mayor innovación.



El blockchain puede generar una estandarización de la seguridad para todas las operaciones, resolviendo problemas que han sido históricos. Pero no se trata solamente de implementar nuevas medidas de seguridad o de buscar formas de conocer las transacciones de los usuarios sino, por el contrario, de rediseñar la totalidad de un sistema.



En otras palabras, de acuerdo con Hernan Westmann, la implementación del blockchain representa un cambio de paradigma que modifica la relación de los usuarios con sus transacciones y los servicios y las formas de ejecución de estos que las empresas tienen.







