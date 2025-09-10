La historia de Rosana se convierte en docuserie: de Canarias al mundo.

(Información remitida por la empresa firmante)

En rueda de prensa desde Arrecife, Lanzarote, se dieron a conocer los detalles de un proyecto que fusiona pasado, presente y futuro.

El estreno coincidirá con el 30 aniversario de Lunas Rotas, el álbum que marcó un antes y un después en su carrera.

Madrid, 10 de septiembre de 2025.

Esta mañana, la cantante y compositora Rosana Arbelo, una de las voces españolas más reconocidas en el panorama musical latino e internacional, ofreció una rueda de prensa en Arrecife, Lanzarote, para anunciar oficialmente su próxima docuserie de tres capítulos, cuyo estreno está previsto a finales de año con alcance global. El proyecto propone un viaje vital y musical cargado de emoción, amor, humor, cercanía y autenticidad y abre la puerta a descubrir a una Rosana íntima y esencial como nunca antes se había mostrado.

La producción se enmarca en un momento decisivo de su carrera: el inicio del largo camino de celebraciones por el 30 aniversario de Lunas Rotas, el álbum con el que conquistó al mundo y dejó una huella imborrable en la música en español.

La docuserie se presenta, así como un retrato íntimo de la persona detrás de las canciones: sus desafíos, sus victorias y la filosofía de vida que ha inspirado a millones de personas, pero también como un gesto de gratitud: “Es mi manera de devolver al mundo todo lo que la gente me ha regalado a través de mis canciones”, expresó la cantautora.

Como parte de este proyecto, Rosana ofrecerá un concierto único en Mancha Blanca (Tinajo, Lanzarote), el próximo 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas de Los Dolores 2025. Este espectáculo será grabado íntegramente y una selección de ese material formará parte de la docuserie.

Con este estreno, Rosana inicia una nueva etapa que no solo celebra su historia, sino que también invita a sus seguidores a compartir un viaje íntimo por su vida profesional y su obra, desde Canarias hasta el mundo. “Quiero que los niños sientan que no hay un solo camino para el éxito, un camino para amar lo que uno hace y la vida supone siempre un regalo grande. Quiero devolver a la gente todo lo que ha hecho por mí y dar las gracias”, señaló Rosana.

En la foto, de Izquierda a derecha: Abigail González, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, alcalde accidental del Ayuntamiento de Arrecife, Rosana Arbelo, cantante y compositora