Hogares para huir de las altas temperaturas: aislamiento y ahorro energético con Glass by Gaviota

Consejos para el verano. - Glass by Gaviota

Alicante, 27 de julio de 2023.

Glass by Gaviota, firma experta en soluciones arquitectónicas y decorativas propone una serie de consejos para protegerse del calor extremo este verano en el hogar. En este sentido, regular el paso del sol y del calor, a través de materiales recomendados en puertas, ventanas y cerramientos, no solo genera ahorro energético, sino que favorece la refrigeración en verano

La llegada del ansiado buen tiempo puede traducirse en olas de calor que interrumpan cualquier actividad debido al impacto en el estilo de vida. En numerosas ocasiones, el extremo calor del exterior ‘’se cuela’’ en los hogares haciendo muy difícil realizar actividades diarias sin que estas se vean fuertemente condicionadas a causa de ello. Por esta razón, disponer de aparatos de aire acondicionado se torna insuficiente y hay que valorar otras vías de resistencia activa al calor.



En este sentido, Glass by Gaviota, empresa líder en acristalamientos y protección de espacios gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles, comparte una serie de trucos enfocados a la optimización del confort y al ahorro energético:



La importancia de una buena climatización y de materiales sostenibles: ventanas y puertas correderas practicables y deslizantes



• La climatización y el aire acondicionado es fuente de gastos y, en algunas ocasiones, de quebraderos de cabeza. Para climatizar un hogar, o cualquier espacio del que se vaya a hacer uso continuado, es necesario climatizar de manera sostenible y lineal. En primer lugar, conviene mantener una temperatura interior de 19º a 21º grados en los meses de invierno y de 22 a 26º aproximadamente en los meses en los que aprieta el calor.



• La ventilación es otro factor importante, puesto que, mantener una renovación apropiada del aire interior de las casas, ayudará notablemente a ese ahorro energético que se busca en plena ola de calor. Por ello, conviene ventilar sin superar los diez minutos y siempre a primera hora de la mañana.



• Asimismo, un acto tan sencillo como bajar las persianas durante el día es otro gran consejo para esta época del año ya que, aproximadamente, un 30% del calor se cuela a través de ellas, especialmente entre las 12 y las 16 horas.



• Otro factor en el que no todas las personas ‘’caen’’ a la hora de adquirir un hogar es su aislamiento térmico. En este sentido, los complementos como las ventanas y puertas correderas pueden llegar a suponer un 25% de energía en invierno, pero también aislar del calor y del ruido en los meses proclives a olas de calor.



Afortunadamente, el material con el que estén fabricadas las ventanas y puertas correderas del hogar será factor decisivo en este contexto. En el caso de las ventanas y puertas de Glass by Gaviota, la firma aglutina los materiales más innovadores y sostenibles con la alta tecnología.



Las nuevas ventanas y puertas de PVC, hacen uso de la Tecnología Thermofibra y Forthex, que garantiza un abanico de productos reciclables y con mínimas emisiones de C02 a la atmósfera. Por último, gracias a sus altas prestaciones, se genera una mejora sustancial en términos de transmitancia térmica y ligereza.



• Además, las cortinas y cerramientos que aíslan diferentes ambientes dentro del hogar también ayudan a ventilar la casa en verano bloqueando el paso del sol. Al mismo tiempo, se conserva el frescor cuando existen aparatos de aire acondicionado o ventilación en funcionamiento.



Aura, sistema de cerramiento acristalado deslizante y giratorio sin marco del cristal, proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico 365 días al año. También permite la posibilidad de plegar los paneles de cristal a uno o ambos lados, para dejar todo completamente abierto, o cerrarlos, sin perder las vistas panorámicas gracias a la ausencia de perfiles verticales.



Otros consejos que ayudan a mantener el ambiente fresco y renovado dentro del hogar



• Optar por soluciones sostenibles e innovadoras en casa se debería complementar con hacer uso de tejidos suaves y de colores claros como el lino o el algodón fino o la seda, en textiles como cortinas convencionales, sofás o cojines.



• Si se cuenta con ventiladores de techo (ahorran más energía que el aire acondicionado), se deben situar de tal manera que estos giren en sentido contrario a las agujas del reloj. Así, impulsará hacia abajo una corriente de aire que promoverá el refrescar el ambiente.



• Por último, la colocación de plantas de hojas verdes en puntos estratégicos del hogar también puede favorecer notablemente en este sentido.



Gracias a estos consejos y a las soluciones arquitectónicas de la firma, enfocadas al confort y a la sostenibilidad, sin perder de vista la elegancia, este verano las altas temperaturas serán un ‘’un poco’’ más llevaderas.







