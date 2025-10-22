Homenaje a la Policía Nacional en Pozuelo marcado por un emotivo gesto de Francisco de Borbón - Casa Borbón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2025.- El pasado viernes, la Comisaría de Pozuelo de Alarcón acogió una emotiva ceremonia en honor a los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, en el marco de la celebración anual del Día de la Policía. El acto reunió a miembros del cuerpo, autoridades civiles y representantes de la sociedad para rendir homenaje al compromiso y la entrega de quienes velan por la seguridad ciudadana.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Teatro Mira, contó con la presencia de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, y del comisario jefe de la Policía Nacional, José Manuel Valle, quienes ofrecieron discursos oficiales en los que destacaron la labor ejemplar de los agentes y el respaldo institucional hacia las fuerzas de seguridad.

Entre los asistentes se encontraban Louis Alphonse de Borbón, Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg y varios embajadores acreditados en España, que acudieron a la ceremonia por invitación de este último.

Durante el acto se entregaron condecoraciones a varios agentes en reconocimiento a sus méritos destacados, y se rindió un homenaje solemne a los policías caídos en acto de servicio, en un momento de profundo respeto y recuerdo.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la inauguración de una escultura del Ángel de la Guarda, donada por Francisco de Borbón y su esposa, Sophie de Borbón-Károly, como muestra de gratitud y apoyo a la labor de la Policía Nacional. La estatua fue presentada durante la ceremonia en el Teatro Mira y permanecerá en la comisaría local como símbolo de protección y homenaje duradero al servicio de los agentes.

Contacto Prensa: Charles Handy

contact@casaborbon.es

Emisor: Casa Borbón