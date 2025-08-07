Un hostel de Sevilla seleccionado entre los más bonitos del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 7 de agosto de 2025.

El hostel sevillano ha sido reconocido internacionalmente con su nominación a los LIV Hospitality Design Awards 2025.

The Loft House Sevilla, un hostel ubicado en el corazón del centro histórico de la capital andaluza, ha sido seleccionado para competir en los prestigiosos LIV Hospitality Design Awards 2025. Esta nominación, en la categoría “Best Interior Design – International Hostel”, posiciona a este innovador establecimiento entre los espacios más bellos e impactantes del mundo en el ámbito de la hotelería..

Con una propuesta que fusiona estética contemporánea, funcionalidad y una identidad profundamente local, The Loft House Sevilla se ha consolidado como un referente del nuevo concepto de alojamiento híbrido, donde diseño, comunidad y experiencias culturales conviven. El espacio ha sido diseñado por el estudio creativo Metrik, bajo una filosofía que apuesta por la sostenibilidad, el uso de materiales reciclados —incluyendo maderas recuperadas— y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico sevillano.

La nominación a los LIV Hospitality Design Awards 2025 supone un importante reconocimiento a la visión creativa del grupo The Loft House, que ya cuenta con sedes en Sevilla, Madrid y Barcelona, y que se ha posicionado como uno de los actores emergentes más sólidos del sector hostel boutique de España.

Los ganadores se anunciarán a finales de año por un jurado compuesto por destacadas figuras internacionales del diseño y la hotelería como Erich Larry Traxler (Hilton Worldwide), Audra Tuskes (Marriott International), Paul Matthew (Four Seasons) o Shilpa Suresh (Rockwell Group), entre otros.

Sobre The Loft House Sevilla

Más que un alojamiento, The Loft House propone una experiencia inmersiva que conecta al huésped con el entorno y la identidad cultural local. Su interiorismo combina cerámica en tonos arcilla, iluminación escénica, textiles naturales y mobiliario a medida, creando una atmósfera cálida, elegante y sensorial. La joya del edificio es su terraza rooftop, un salón al aire libre que acoge eventos culturales, encuentros sociales y puestas de sol memorables sobre los tejados del casco antiguo sevillano.

Un hostel con alma social

Además del reconocimiento internacional, The Loft House Sevilla es miembro activo del movimiento Oh! Por Dios, una red de espacios creativos, comercios y hoteles comprometidos con una imagen de Sevilla más consciente, excelente y vibrante. Desde esta alianza, el hostel apuesta por dinamizar el centro de Sevilla de manera respetuosa, sostenible y arraigada en su identidad.