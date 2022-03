Hoteles Desconecta2 abre al público las puertas de su restaurante ‘La Flor de la Candela’

Su propuesta gastronómica se inspira en los platos más populares y representativos de la gastronomía extremeña, donde el producto es siempre el protagonista

La Flor de la Candela es el nuevo restaurante de Hoteles Desconecta2, creado para experimentar un increíble paraíso de sensaciones a través de los productos locales. Con una carta basada en la extraordinaria calidad de la gastronomía extremeña, este restaurante ofrece a sus visitantes la posibilidad de vivir una experiencia culinaria inolvidable, mientras disfrutan de unas privilegiadas vistas al Pantano de Tentudía y de un enclave natural único.



Sabor, tradición y modernidad definen a este restaurante panorámico, en el que los derivados del cerdo ibérico criado en la dehesa, cordero y deliciosos quesos y tortas, acompañados de una refinada selección de vinos de la tierra, protagonizan la carta. Además, su lounge bar ofrece a sus visitantes un lugar relajante, que invita a la calma y a la desconexión. Allí podrán deleitarse con exclusivos cocktails, copas y cafés mientras disfrutan de sus espectaculares vistas a la naturaleza.



Este espacio gastronómico se encuentra en Hoteles Desconecta2, un hotel de cinco estrellas en medio de la dehesa a casi 800 metros de altitud inaugurado con notable éxito el pasado mes de diciembre. Ubicado en el kilómetro 211 de la carretera que conecta Monesterio con Calera de León, Hoteles Desconecta2 es un lugar para descansar y reconectar con uno mismo, disfrutando de espacios que aportan máxima calidad y comodidad. Todo ello de forma cien por cien sostenible y respetuosa con el medio ambiente.



Para realizar reservas con antelación, Hoteles Desconecta2 pone a disposición de sus clientes el teléfono 924 292 000 o a través de su página web www.hotelesdesconecta2.com.



Sam Brocal, propietario del hotel y el restaurante, afirma que “nuestro objetivo es ser una referencia a nivel gastronómico tanto para los extremeños como para todas las personas que visiten Extremadura desde el resto de España y el mundo. Para conseguirlo, nuestra propuesta gastronómica se basa en la calidad de los productos locales, a los que aportamos un toque propio y vanguardista”.



Por su parte, Laura Morillo, también propietaria, resalta la esencia de Hoteles Desconecta2 y ‘La Flor de la Candela’, “Hoteles Desconecta2 es un lugar en el que parar y reconectar con la naturaleza y nosotros mismos. Esta esencia se traslada también a nuestro restaurante, en el que invitamos a todos los comensales a olvidarse del móvil para disfrutar en plenitud los sabores auténticos de nuestros platos y de la conversación con sus familiares y amigos, rodeado de la paz y tranquilidad de un enclave natural único, que lo convierten en toda una experiencia para los sentidos”.



La localización del restaurante, rodeado de dehesas, hace que en primavera sus encinas se engalanen con su flor característica, conocida como la flor de la Candela. Dicha flor da nombre al restaurante, ya que sin ella el fruto estrella de la dehesa, la bellota, no podría existir. Este fruto cae al suelo desde la encina mientras que los cerdos pastan libremente; transformándose posteriormente en uno de los mayores manjares del mundo: el jamón de bellota. A través de este excepcional producto gastronómico, entre otros, los visitantes del restaurante pueden saborear la exquisitez de la gastronomía extremeña.



Un lugar para celebrar

El excepcional enclave de Hoteles Desconecta2 en la Sierra de Tentudía, lo convierten también en un espacio ideal para cualquier celebración o reunión tanto laboral como familiar. Desde bodas y comuniones hasta convenciones y encuentros empresariales, gracias a su amplio salón de 212m² y zona de comidas exterior de 420m² con espectaculares vistas.



El hotel, inaugurado el pasado mes de diciembre, ofrece a sus clientes 9 habitaciones inspiradas en la naturaleza, con todos los detalles necesarios para garantizar un descanso pleno a sus huéspedes, que pueden completar su estancia viviendo increíbles experiencias en el spa y disfrutando de actividades como yoga, gimnasio o rutas de senderismo. Además, los nacidos y residentes en Extremadura pueden beneficiarse ahora de un 30% de descuento en su reserva de alojamiento.



Sobre Hoteles Desconecta2

El lujo de la desconexión digital llega a Extremadura de la mano de Hoteles Desconecta2, en un enclave paradisíaco situado en el municipio de Monesterio, Badajoz, con la creación de un hotel boutique rural de cinco estrellas. Un lugar para encontrarse, alejado del ritmo cotidiano, donde se cuida y trabajan el bienestar individual y la reconexión física y emocional.



Hoteles Desconecta2 es la nueva línea de negocio de Media Interactiva, multinacional especializada en tecnología y contenido educativo. Supone un nuevo concepto de hotel de lujo en el que, además del alojamiento y la gastronomía con los máximos estándares de calidad, los clientes disfrutan de todas las comodidades para contribuir a su bienestar físico, emocional y a su crecimiento personal.



El edificio y la decoración, cuidada al mínimo detalle, ha sido un proyecto integral de los propietarios Laura Morillo y Sam Brocal junto a los arquitectos José Luis Pérez Halcón, Iván García Borrero y Francisco Santisteban, con una inversión total de 2,7 millones de euros y cofinanciado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto constituye una clara innovación dentro del sector turístico, creando experiencias completamente personalizadas para diferentes clientes, al mismo tiempo que asegura el respeto a la naturaleza y al entorno único que le rodea.



Se ubica en un edificio plenamente integrado en la naturaleza de 1.000 m² con 30 hectáreas de parcela y una zona de piscina con más de 553 m². Se trata de un alojamiento de gran lujo de solo nueve habitaciones completamente orientado al bienestar y descanso pleno de sus huéspedes. Para conseguirlo, sus instalaciones cuentan con piscina exterior, spa, gimnasio, restaurante y una amplia terraza exterior con extraordinarias vistas al Pantano de Tentudía.



Del mismo modo, dispone de unas características ideales para realizar convenciones y encuentros empresariales (presentaciones de producto, teambuildings, formaciones, etc.) gracias a su amplio salón de 212 m² y zona de comidas exterior de 420 m², todo tipo de eventos (almuerzos, bodas, reuniones de empresa, etc.) o simplemente para pasar unas vacaciones en un entorno natural idílico y con el máximo cuidado de los detalles en el interior.



