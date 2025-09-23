HUAWEI WATCH GT 6 Series: el smartwatch premium líder en autonomía y rendimiento deportivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Inspirada en el espíritu 'Ride the Wind', HUAWEI WATCH GT 6 Series está diseñada para proporcionar a los usuarios una sensación de libertad y comodidad en su búsqueda de experiencias al aire libre y un estilo de vida más saludable

Madrid, 23 de septiembre de 2025.- Fiel a la combinación característica de la serie GT de moda premium y funcionalidad, este smartwatch ofrece una impresionante autonomía de hasta 21 días y un GPS Ultrapreciso, convirtiéndose en el compañero ideal tanto para el día a día como para ser el mejor aliado gracias a la gran variedad de modalidades deportivas que tiene.

Su tecnología de vanguardia ofrece una batería de larga duración y un GPS Ultrapreciso

HUAWEI WATCH GT 6 Series combina innovación en diseño y eficiencia energética para responder a las necesidades de los usuarios más exigentes. Equipada con una batería de silicio de alta densidad y diseño optimizado, HUAWEI WATCH GT6 Series aumenta en un 65 % la capacidad respecto al modelo anterior. Con esta mejora, HUAWEI WATCH GT 6 Pro y HUAWEI GT 6 de 46 mm alcanzan hasta 21 días de autonomía con uso ligero, mientras que el modelo HUAWEI GT 6 de 41 mm ofrece hasta 14 días con uso normal. Gracias a esta autonomía, HUAWEI WATCH GT 6 Series se convierte en el compañero ideal para cualquier situación. Tanto en la rutina diaria como en viajes largos, los usuarios pueden confiar en un rendimiento constante sin preocuparse por la batería, mientras disfrutan además de un GPS Ultrapreciso que eleva la experiencia de uso a un nivel superior. HUAWEI WATCH GT 6 Series también cuenta con un sistema de posicionamiento Sunflower mejorado. En deportes como el trail running, el ciclismo o el senderismo, contar con datos precisos de GPS es fundamental no solo para trazar rutas y medir la eficiencia del entrenamiento, sino también para garantizar la seguridad en zonas remotas. Esta precisión permite obtener métricas más fiables —como ritmo, distancia o desnivel acumulado— que resultan clave para optimizar el rendimiento y seguir la evolución a lo largo del tiempo. Tanto en entornos urbanos como en plena naturaleza, la tecnología de HUAWEI WATCH GT 6 asegura un seguimiento exacto de cada recorrido y de los datos de distancia.

Una estética incomparable

HUAWEI WATCH GT 6 Pro combina elegancia y resistencia con un bisel elevado y una pantalla un 5,5 % más grande que la de su predecesor, lo que ofrece una experiencia más inmersiva y vibrante. Toda la serie incorpora mejoras en el brillo, alcanzando hasta 3000 nits, para una visibilidad nítida incluso bajo la luz solar directa. Fabricado con materiales premium —cristal de zafiro, carcasa de aleación de titanio de grado aeronáutico y parte trasera de cerámica nanocristalina—, garantiza durabilidad y sofisticación. Además, se adapta a cada estilo gracias a sus tres opciones de correa: Brown, Titanium y Black, ideales tanto para los negocios como para los viajes o el deporte, siempre con un aspecto premium y una calidad superior. La versión de 46 mm, inspirada en el ciclismo, destaca por su tono Green y un sofisticado bisel degradado en tres colores, que aporta dinamismo y modernidad. En cambio, la versión de 41 mm (en colores White, Purple y Milanese) incorpora unas asas pivotantes innovadoras, que mejoran el ajuste a la muñeca y ofrecen mayor comodidad, convirtiéndolo en un accesorio versátil que se adapta a una amplia variedad de looks y ocasiones.

Potenciar el rendimiento con cuatro modos de entrenamiento avanzados HUAWEI WATCH GT 6 Series es la primera en incorporar la función de potencia virtual para ciclismo, que permite a los ciclistas medir la intensidad de su entrenamiento con una precisión casi equivalente a la de un medidor de potencia específico. Esta innovación es fruto de un riguroso proceso de investigación, con miles de simulaciones y pruebas en túneles de viento, que han permitido desarrollar un sistema fiable y científicamente validado. Gracias a ello, los usuarios pueden consultar en tiempo real su potencia directamente en la muñeca y ajustar la intensidad de cada sesión, optimizando así sus planes de entrenamiento con un nivel de detalle profesional.

Control de la salud mejorado: mayor precisión e intuición

HUAWEI WATCH GT 6 incorpora el sistema TruSense™, que eleva la monitorización del bienestar a un nuevo nivel. Gracias a su detección multidimensional, ofrece análisis de salud detallados y seguimiento cardiovascular continuo, garantizando un cuidado integral del cuerpo y la mente durante todo el día. Entre sus novedades, incorpora la métrica HRV, muy valorada por los usuarios más activos, que permite evaluar en tiempo real el estado del entrenamiento y optimizar la recuperación. Esto ayuda a planificar mejor las sesiones deportivas y a prevenir el sobreentrenamiento. HUAWEI WATCH GT 6 Series ofrece información precisa no solo sobre el estado físico, sino también sobre el bienestar emocional, con funciones que se adaptan a distintos estilos de vida. Tanto los jóvenes profesionales que sufren el impacto del estrés diario, como quienes llevan rutinas más irregulares, encontrarán en este dispositivo un aliado para cuidar su salud de manera sencilla y práctica. Además, la función Health Insights se ha renovado por completo e incorpora un análisis más profundo y personalizado. Ahora combina datos de diferentes ámbitos —como estado emocional, entrenamientos, salud cardíaca y calidad del sueño— y, gracias a algoritmos avanzados, los transforma en tendencias claras y fáciles de interpretar.

Precio y disponibilidad

HUAWEI GT6 Series está disponible en la página oficial de HUAWEI Store: la versión HUAWEI WATCH GT6 desde 249 € y la versión HUAWEI WATCH GT6 Pro desde 379 €. Con el cupón AGT6LANZ podrás obtener un descuento de 60 euros, válido hasta el 2 de noviembre, y llevarte de regalo una correa extra y una báscula inteligente HUAWEI Scale 3. HUAWEI WATCH GT 6 también estará disponible en modelos y ediciones especiales que podrán adquirirse únicamente en la tienda oficial HUAWEI Store. Puedes conseguir HUAWEI WATCH GT6 Series en otros canales de venta como Amazon, tiendas Orange, MediaMarkt o El Corte Inglés.

Asistencia premium gratuita

Además, incluido en el precio de compra y hasta el 31 de diciembre de 2025, los clientes de HUAWEI podrán disfrutar de 5 servicios de asistencia premium gratuita como consultoría, limpieza, diagnóstico, actualización de software, recogida y entrega a domicilio. https://consumer.huawei.com/es/support/service-upgrade-program/

