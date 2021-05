IBERISA muestra el futuro de la limpieza de filtros de partículas de los vehículos

En el sector automoción se puede ver un futuro con vehículos eléctricos menos contaminantes, pero, ¿Qué se hace con el parque actual de vehículos? IBERISA una empresa burgalesa fabrica máquinas de limpieza de filtros de partículas bajo la marca DPF-REVIVAL. Estas máquinas son capaces de recuperar la eficiencia de este componente hasta en un 99 % de su estado inicial y son una nueva línea de negocio muy rentable para talleres y empresas especialistas

Durante el proceso de combustión de los vehículos, las partículas pueden provocar un aumento de los problemas de emisión y efectos negativos para la salud.



Durante años, los cambios regulatorios en los estándares de emisiones tienen como objetivo reducir los subproductos del proceso de emisiones, los fabricantes han adoptado formas innovadoras de integrar dispositivos avanzados de postratamiento de gases de escape en vehículos nuevos.



Durante la última década, los motores diésel de carretera, incluso los motores de gasolina han comenzado a incorporar filtros de partículas diésel (DPF) y filtros de partículas gasolina (GPF).



Los DPF ayudan a reducir las emisiones y capturar partículas dañinas u hollín. Esto evita que el material se agote y se libere a la atmósfera.



Los DPF ahora están presentes en casi todos los vehículos diésel.



Para evitar que los DPF se obstruyan con el tiempo, deben pasar por un ciclo de regeneración para quemar de forma segura las partículas y capturar el hollín de manera segura hasta el próximo ciclo de regeneración.



Si un motor produce más hollín, tendrá que someterse a regeneración con más frecuencia.



Para realizar la regeneración se debe conducir a una determinada velocidad y el DPF debe alcanzar una alta temperatura de forma mantenida.



Debido a los cortos trayectos que se realizan en las ciudades y la baja velocidad de circulación, esto supone un problema para los filtros de partículas.



¿Por qué fallan los filtros de partículas?

Son varios los motivos que pueden producir el fallo: válvula EGR defectuosa, fallos en el turbo, aceite equivocado, inyectores defectuosos, viajes cortos, etc.



Uno de los principales problemas es que como subproducto de la combustión se generan dos componentes que reducen la capacidad de filtración de las paredes internas de la cerámica de este componente.



Son el hollín y la ceniza.



El hollín puede eliminarse con las regeneraciones, pero la ceniza, aunque se eleve la temperatura no se elimina y va reduciendo la vida útil del filtro de partículas.



¿Cómo se puede limpiar el filtro de partículas?

“En la actualidad se emplean varios métodos de limpieza, pero no todos tienen un buen resultado”, explica Emilio Pérez, CEO de DPF REVIVAL.



“La limpieza del DPF con aditivos, tratamientos térmicos, ultrasonidos u otras técnicas que se utilizan en la actualidad no garantizan una limpieza completa”.



El filtro de partículas, este diseñado como una geometría similar a un panal de abejas de forma que un canal está cerrado obligando a al humo a pasar a través de las paredes internas filtrantes antes de salir al exterior.



Debida a esta geometría, el hollín la ceniza se va acumulando al final de los canales cerrados y a lo largo de las paredes internas, produciendo un tapón y reduciendo la capacidad de filtración.



El hollín se puede eliminar con regeneraciones o aumentos de temperatura, pero la ceniza presenta un problema.



Para eliminar la ceniza hay que realizar un proceso limpieza que consiste en inyectar un flujo de agua a presión empezando por la salida del DPF para ir sacando la ceniza acumulada.



Es por esto que métodos como los aditivos, tratamientos térmicos u otros, no tienen una gran eficacia, al no ser capaces de hacer desaparecer esta ceniza.



¿Cómo es el proceso de limpieza del filtro de partículas con máquinas DPF REVIVAL?

El método de limpieza con las máquinas de limpieza de filtros de partículas DPF REVIVAL se basa en la inyección de agua a presión más impulsos de aire.



Además, la temperatura de trabajo controlada entre 50-60 ºC, y se el detergente especial (DPF Cleaner 4.0), hacen que los resultados sean óptimos.



Esta unión de temperatura, detergente, agua y aire a presión, consigue remover aceites, grasas, hollín y ceniza respetando la cerámica y los componentes del filtro de partículas.



Este proceso de limpieza del DPF con agua a presión se tiene que realizar al menos dos veces en ambos sentidos para sacar toda la ceniza y residuos acumulados en la cerámica.



Para llevar a cabo el proceso, las máquinas tienen una pantalla táctil donde se puede configurar todo el proceso totalmente personalizado.



La tecnología incorporada, emite un ticket antes y después de la limpieza para verificar el trabajo realizado y se puede entregar al cliente rápidamente totalmente seco y listo para instalar en el vehículo.



Las máquinas trabajan mediante un circuito cerrado con sistemas de filtración por lo que permiten la gestión óptima de los residuos respetando el medio ambiente.



¿Por qué está creciendo el negocio de la limpieza del DPF?

Debido a los problemas que tienen los conductores con este componente y las graves averías que pueden llegar a ocasionar en los vehículos, un limpieza y mantenimiento a tiempo puede ahorrar mucho dinero.



Tanto conductores particulares como profesionales, no quieren tener su vehículo en el taller inmovilizado.



Sobre todo, estos últimos, los transportistas, requieren que sus vehículos estén en perfectas condiciones siempre, un camión parado es una pérdida de dinero.



¿Se están realizando limpiezas con este sistema en la actualidad?

Emilio Pérez, CEO de DPF REVIVAL, dice que “son muchos los talleres y especialistas que ya están trabajando con esta tecnología desde hace algunos años con resultados óptimos”.



“Son máquinas que rentabilizan rápidamente. El precio de un filtro de partículas nuevo es muy caro para los conductores y casi prohibitivo para los transportistas”.



No solo en España, IBERISA, exporta las máquinas DPF REVIVAL por todo el mundo y son muchos los talleres y especialistas que consultan por la adquisición de una de sus máquinas de limpieza.



La comunidad DPF REVIVAL crece diariamente y ofrece diferentes modelos en función del tipo de empresa y los DPF con los que quieran trabajar sus clientes.



“Disponemos de modelos exclusivos para DPF Euro 6 de camión, solo para coches, para todo tipo de filtros, etc.”



“Para DPF REVIVAL lo más importante es ver que los clientes están contentos, rentabilizan la máquina rápido y tienen una nueva línea de negocio que les genera ingresos recurrentes”.



El futuro pasa por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, pero no hay que olvidar que se está todavía recorriendo un camino de muchos años y los componentes como los DPF y GPF que se encargan de reducir las emisiones, se pueden mantener en buen estado de una forma ecológica.



Contacto

Nombre contacto: Emilio

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: +34 666605501





Videos

http://www.youtube.com/watch?v=fBrJhahmzUs