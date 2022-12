. inbestMe lanza una cuenta de ahorro que se beneficia de las subidas de tipos de interés

(Información remitida por la empresa firmante)

Una alternativa eficiente y segura para optimizar el ahorro a corto plazo con total flexibilidad

inbestMe, el Robo Advisor con mayor personalización del mercado, sigue implementando su estrategia basada en la innovación con el lanzamiento de una nueva Cuenta de Ahorro formada por una cartera de fondos monetarios. A raíz de las recientes subidas de tipos de interés de los bancos centrales, dichos fondos ya están acumulando intereses positivos, por lo que se han revelado como la alternativa eficiente y segura para optimizar el ahorro a corto plazo con total flexibilidad.



Al estar formada por fondos monetarios de las mejores gestoras internacionales, la nueva cartera se beneficia de las subidas de tipos de interés automáticamente y acumula el interés devengado, Además, es transferible y se beneficia del diferimiento fiscal pues, al tratarse de una cartera de acumulación, no se liquidan sus impuestos hasta la retirada del capital. Por esta razón, "en un entorno donde se prevé que los tipos de interés vayan a la alza, la nueva cuenta irá acumulando interés, evitando tener que dedicar nuestro tiempo a ir a ‘la caza’ del mejor depósito de ahorro en cada momento", explica el CEO de inbestMe, Jordi Mercader.



A partir de una inversión mínima de 1.000 euros y sin límites en el capital invertido, la nueva Cuenta de Ahorro inbestMe ofrece una TAE variable, que actualmente es de 1,05% en euros, y de 3,4% en dólares (netas de todos los costes). Se prevé que los tipos sigan subiendo en los próximos meses, en sintonía con las decisiones de los bancos centrales.



La nueva cuenta compite en eficiencia con los depósitos bancarios tradicionales, pero sin plazos de permanencias, ya que el cliente puede disponer de su dinero sin penalizaciones siempre que lo necesite. Y, aunque está orientada a optimizar el ahorro a corto plazo, con un horizonte de uno a tres años, su plazo real es ilimitado.



"Creemos que este lanzamiento va a suponer un potente incentivo para muchos ahorradores en estos momentos de incertidumbre y está totalmente en línea con la visión que nos impulsó a concebir inbestMe: no solo ayudar a nuestros clientes a invertir mejor, sino a dotarlos de herramientas para planificar su vida financiera a corto, medio y largo plazo con un enfoque 360º que les permita optimizar su dinero con total seguridad", concluye Mercader.



Acerca de

inbestMe, el Robo Advisor con mayor personalización del mercado nacional y líder en sostenibilidad



inbestMe es una agencia de valores supervisada por la CNMV que gestiona carteras de inversión mediante gestión indexada (o pasiva), tecnología conocida como Robo Advisor. Sus carteras altamente diversificadas y automatizadas muestran un comportamiento en el binomio rentabilidad/riesgo muy atractivo, superando sistemáticamente en casi 4 puntos porcentuales la TAE media de los fondos de inversión tradicionales.



Con sede en Barcelona, se ha consolidado como el Robo Advisor con mayor personalización del mercado y capacidad de dar respuesta a todo el ciclo financiero del inversor, con hasta 11 perfiles y 100 carteras eficientes de bajo coste, entre las que se pueden elegir diferentes planes: ETFs, Fondos indexados, planes de pensiones, carteras temáticas ISR (Inversión Socialmente Responsable) o Value, y tanto en euros como dólares, dependiendo del plan. Fue pionero en la modalidad sostenible, siendo actualmente líder, con más del 40% de su oferta.



Todo ello, mediante una operativa totalmente digitalizada y sencilla, a través de su web www. inbestme.com o en su APP.







