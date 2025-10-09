IncluSí, la escuela que convierte la inclusión en una ventaja competitiva - IMANCORP FOUNDATION

Barcelona, 9 de octubre de 2025. — La inclusión ha dejado de ser un valor intangible para convertirse en un factor estratégico de sostenibilidad empresarial. Con esa convicción nace IncluSí, la nueva escuela creada por IMANcorp Foundation e IMAN Global Consulting para acompañar a las organizaciones que desean integrar la diversidad y la inclusión en su modelo de liderazgo, comunicación y gestión del talento.

El proyecto responde a una tendencia consolidada en el ámbito corporativo: las compañías que vinculan su compromiso social con la rentabilidad a largo plazo y el fortalecimiento de su cultura interna.

“La inclusión ya no puede quedarse en la comunicación o en la memoria anual. Es un activo que mejora el clima laboral, la reputación y la capacidad de atraer talento”, explica Valentina Salvio, Project Manager de IMANcorp Foundation.

Tres itinerarios para generar impacto real

La escuela IncluSí articula su propuesta inicial en tres itinerarios complementarios, concebidos para generar un impacto medible en la gestión empresarial. Los programas se imparten en modalidad presencial, e-learning y blended, una flexibilidad que permite adaptarlos al ritmo y las dinámicas de cada organización y de los distintos agentes del entorno empresarial.

Comunicación inclusiva: pensado para equipos de marketing, comunicación y atención al cliente, este itinerario se centra en el uso responsable del lenguaje y la representación diversa, y está abierto a cualquier profesional o entidad interesada en comunicar desde la inclusión.

Liderazgo inclusivo: enfocado en mandos intermedios, directivos y personas con responsabilidades de gestión, aborda la diversidad como fuente de innovación, cohesión y ventaja competitiva, y puede adaptarse a asociaciones empresariales o entidades públicas.

Habilidades para la empleabilidad: dirigido principalmente a personas con discapacidad que buscan reforzar su autonomía y competencias digitales, pero también abierto a otros colectivos del entorno empresarial comprometidos con la inclusión laboral.

De la responsabilidad social a la estrategia corporativa

Lejos de ofrecer acciones puntuales, IncluSí adapta cada programa al grado de madurez cultural y las necesidades específicas de cada empresa. Su objetivo es facilitar procesos de cambio sostenibles que se traduzcan en valor tangible y medible.

“Las compañías que entienden la inclusión como una inversión, no como un gasto, son las que liderarán el cambio. IncluSí nace precisamente para acompañarlas en ese camino”, afirma Alba Escolà, gerente de IMANcorp Foundation.

Una alianza entre impacto social y conocimiento empresarial

La iniciativa combina la experiencia de IMANcorp Foundation, referente en la creación de entornos laborales inclusivos, con el conocimiento de IMAN Global Consulting, especializada en cultura organizacional, liderazgo y gestión del cambio.

“Esta colaboración permite ofrecer a las empresas una propuesta integral que conecta los indicadores sociales con los resultados de negocio”, destaca Alana Rincón, directora de IMAN Global Consulting. Gema Ramiro responsable de la división sociosanitaria de IMAN Global Consulting añade que “en el ámbito sociosanitario vemos cada día cómo la inclusión transforma los equipos y mejora la calidad del servicio. Con IncluSí queremos trasladar esa experiencia al ámbito empresarial, ayudando a las organizaciones a liderar desde la diversidad”.

Con una metodología práctica, flexible y orientada a resultados, IncluSí se posiciona como una escuela pionera que integra la inclusión en la estrategia de crecimiento, innovación y competitividad de las organizaciones.

Esther Campos, Directora Técnica en IMAN Global Consulting explica que “IncluSí nace desde la convicción de que la inclusión es una palanca de crecimiento y transformación. Cada programa está diseñado para transformar comportamientos además de transmitir conocimientos. Nuestro objetivo es que las empresas pasen del discurso a la práctica y hagan de la diversidad un valor cotidiano en su manera de comunicar, liderar y decidir”.

