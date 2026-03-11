Una incubadora en Valencia impulsa a mujeres migrantes a crear sus propios medios de vida

Emprendedoras CON VALORES - Incubadora CON VALORES

Incubadora CON VALORES impulsa a mujeres migrantes y en situación vulnerable a crear sus propios medios de vida con el apoyo de miles de mentores voluntarios

Madrid, 11 de marzo de 2026.- En un momento en el que el emprendimiento femenino gana fuerza en España, cada vez más mujeres están encontrando en los negocios propios una vía para recuperar su independencia económica y transformar su realidad. En Valencia, una iniciativa de emprendimiento inclusivo está demostrando que, con acompañamiento y formación, incluso quienes parten sin recursos pueden construir un futuro diferente.



Incubadora CON VALORES acompaña a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan crear pequeños emprendimientos sostenibles que les permitan generar ingresos y autonomía. Desde sus inicios hace seis años en Valencia, el programa ha pasado de incubar a solo 9 personas a convertirse en una iniciativa con alcance internacional, gracias al apoyo de miles de voluntarios que comparten su experiencia y conocimientos.



El impacto es especialmente significativo en el caso de las mujeres. Actualmente, el 66 % de las personas incubadas son mujeres, muchas de ellas migrantes, madres o personas con dificultades para acceder al mercado laboral.



Según explica Andrea Platero, cofundadora de Incubadora CON VALORES, muchas de ellas llegan sin una idea de negocio definida, pero con una enorme motivación para cambiar su situación. "Nuestras emprendedoras no tienen recursos económicos ni ideas claras de negocio. Lo que tienen es una enorme necesidad de cambiar su realidad, y nosotros les acompañamos en ese proceso de transformación", señala.



Historias como la de Daniela Moreno, venezolana residente en Valencia, reflejan el potencial de este proceso. Tras su paso por el programa, comenzó a dar forma a un proyecto vinculado al servicio de limpieza y la organización de armarios, una iniciativa que nace de su experiencia y de la necesidad de reinventarse en un nuevo país. Otro caso es el de Loredana Gramaglia, emprendedora argentina que está explorando un proyecto de coaching enfocado en vitalidad y alto rendimiento, con el que busca acompañar a otras personas en sus propios procesos de transformación.



"El emprendimiento inclusivo se está consolidando como una herramienta clave para reducir brechas económicas y sociales. No se trata solo de crear empresas, sino de ofrecer formación, mentoría y redes de apoyo que permitan a mujeres de distintos contextos acceder a oportunidades que antes parecían fuera de su alcance", dice Melquiades Lozano, presidente y cofundador de Incubadora CON VALORES.



Desde 2024, gracias al apoyo de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), el programa ha logrado incubar a más de 160 personas en Valencia, entre ellas 104 mujeres y 45 hombres, consolidando su impacto en el ecosistema emprendedor local. Todo este proceso de apoyo ya está dando sus frutos con la creación de diferentes entidades de la economía social.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, iniciativas como esta recuerdan que el emprendimiento no es solo una vía económica, sino también una herramienta poderosa de autonomía y transformación social.



Sobre CON VALORES

CON VALORES es una incubadora de emprendimiento inclusivo que acompaña a personas en riesgo de exclusión social en la creación de medios de vida sostenibles a través de formación, mentoría y una red internacional de voluntarios.

