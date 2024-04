La industria de los videojuegos moverá 363.200 millones de dólares en 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

ESSCA School of Management presenta sus cursos de verano sobre la industria de los videojuegos que tendrá lugar en junio y julio

Madrid, 18 de abril de 2024.- El mercado de los videojuegos sigue en constante crecimiento a nivel mundial y se espera que siga siendo una de las principales áreas de crecimiento de la economía digital en los próximos años. Según datos de Statista, el mercado de los videojuegos generará un volumen de negocio de 282.300 millones de dólares en 2024. Con un crecimiento promedio anual del 8,76% en los tres siguientes años, este sector moverá 363.200 millones de dólares en 2027, según Statista. También para este año, está previsto que el número de usuarios de videojuegos alcance los 1.472 millones de usuarios. Siendo un sector de éxito, pero a la vez con muchos nuevos retos que afrontar, ESSCA School of Management quiere profundizar en las claves que han llevado a las empresas de videojuegos a generar millones de dólares con su programa de verano en colaboración con EVAD sobre gestión de la industria de los videojuegos.



Stéphane Ruiz, director del campus de ESSCA en Málaga señala que "con este programa de verano sobre Gestión de la industria de los videojuegos buscamos desentrañar las claves del éxito de este mercado, las estrategias y modelos de negocio adoptadas por las compañías más relevantes al igual que abordar los retos que afronta este sector".



"El aumento de la popularidad de los dispositivos móviles ha cambiado el panorama de los videojuegos, con una gran cantidad de jugadores que prefieren juegos móviles gratuitos o de bajo costo en lugar de títulos de consola o PC. Esto presenta desafíos para las empresas de videojuegos en términos de monetización y adaptación a las preferencias del mercado", explica Ruiz.



Añade que "los juegos AAA cada vez requieren presupuestos más grandes y ciclos de desarrollo más largos, lo que aumenta el riesgo financiero para las empresas desarrolladoras. Este modelo puede no ser sostenible a largo plazo y puede excluir a desarrolladores más pequeños de la industria".



Este programa de verano de ESSCA, que tendrá lugar en Málaga para un primer grupo en junio (9 de junio al 29 de junio) y para un segundo en julio (del 7 de julio al 27 de julio), abarca un temario muy completo que incluye una amplia descripción del sector de los videojuegos y sus tipologías, los modelos de negocio y las colaboraciones empresariales de esta industria, la gestión y dirección de proyectos de videojuegos, las estrategias de venta/marketing, el social media y gestión de influencers así como la gestión de eventos, el análisis de datos y la financiación y monetización. Este curso incluye 72 horas de clase más 18 horas de trabajo personal.



Este programa de verano, que se imparte en inglés en la Fábrica del Videojuego, está abierto a todos los estudiantes tanto españoles como internacionales de grado como de posgrado, que hayan cursado al menos 1 año de estudios universitarios en su centro de origen. Incluye también para sus dos ediciones de junio y julio visitas al OXO Museo de Videojuego, la empresa OWO game, el centro Home of Giants o el Google Safety Engineering Center así como actividades extracurriculares como eventos sociales, visitas culturales y senderismo al Caminito del Rey.



Acerca de ESSCA School of Management

Con una historia de más de 114 años, ESSCA es una institución francesa y europea reconocida y sólida. Pionera desde su fundación en materia de innovación educativa e inclusión social y económica, forma parte de un proceso de evolución permanente que integra las exigencias y desafíos del mundo contemporáneo con la voluntad de formar líderes responsables y apoyar a las organizaciones en sus transformaciones.



Establecimiento de enseñanza superior de interés general (EESPIG) respaldado por una asociación sin ánimo de lucro y miembro de la Conférence des Grandes Écoles, ESSCA School of Management ofrece un título de Máster Bac+5 oficial, así como un programa de Bachelor en International Management, un Máster Especializado y Másters de Ciencias. La Escuela también ofrece una gama de cursos de formación diseñados específicamente para ejecutivos, gerentes y equipos operativos, incluidos cursos de grado (por ejemplo, un Executive Master en Global Management) y cursos interempresariales. Por último, ESSCA está desarrollando cursos online, como un MBA en Business & Technology y programas MSc, diseñados por el campus online de ESSCA.



Gracias a su triple acreditación (AACSB, AMBA y EQUIS), que solo posee el 1% de las escuelas de negocios en todo el mundo, la escuela es una institución de renombre internacional. Ocupa el puesto 54 entre los 100 mejores Masters en Management del mundo en el ranking 2023 de Financial Times.



Con una implantación multicampus, ESSCA contribuye a consolidar el atractivo de los territorios y promover el savoir-faire en las áreas de la educación superior y la investigación. La Escuela cuenta con una red de casi 20.000 Alumni repartidos por todo el mundo y hoy acoge a más de 500 profesores y personal administrativo y a 7.000 estudiantes en sus campus de Francia (Aix en Provence, Angers, Burdeos, Lyon, París y Estrasburgo), Hungría, China y ahora en España y Luxemburgo.



www.essca.fr/en/







