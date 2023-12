Inma Martín, 'el equilibrio interior te inyecta certeza en tus decisiones'

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de diciembre de 2023.- Cuando las personas descubren cómo lograr su máximo potencial, pueden cumplir sus sueños. Bajo esta premisa, la coach española Inma Martín ha desarrollado su método LUZ Coach, para quienes buscan mejorar su autoconocimiento. Con ella ayuda a entender las propias emociones y capacidades antes de tomar decisiones.

Autora del libro Cuando haces posible lo imposible, empresaria y certificada por la ICF, Inma Martín explica cómo encontrar la guía interior hacia las metas.

¿Cómo nace el método LUZ Coach?

Llevo 16 años acompañando a mis clientes a tomar buenas decisiones, y creé mi método sin darme cuenta. Seguía mi propio mapa en los procesos de coaching, adaptado a cada persona para lograr resultados en poco tiempo, porque la mayoría llamaba desde la urgencia, con mucho estrés.

Antes, estaba mal visto hablar de emociones, se veía un signo de debilidad. Una cosa buena de la pandemia es que hemos podido introducirlas en nuestras vidas y normalizarlas.

En mis procesos de coaching, me resulta más fácil invertir tiempo primero en equilibrar a la persona emocionalmente, porque así fluye todo más fácil. Casi por egoísmo personal, no solo por el cliente, aprendí a trabajar primero sus emociones sin que se notara, para después avanzar mejor.

Luego iban como cohetes y me sorprendían sus cambios entre sesiones. Y observaba cómo, desde nuestro espacio seguro y de confianza, eran capaces de conseguir lo imposible.

El método LUZ Coach se sostiene en estas experiencias de éxito. Al escribir mi libro, gracias a mi prologuista, tomé conciencia de que estaba usando mi propio método. De hecho, por respeto a mis clientes y a sus esfuerzos, yo no podía publicar un libro que no fuera best seller. Y así fue. Agradecida a todos y cada uno de mis clientes por trabajar sus experiencias conmigo.

¿Qué elementos hacen que LUZ Coach sea un método diferente?

El método LUZ Coach es holístico. Trabaja al ser, no solo la acción, para alcanzar la actitud adecuada al actuar. La base del método es el equilibrio interior; pase lo que pase fuera, mi cliente permanece sereno, logrando o redefiniendo objetivos.

En el mundo del desarrollo personal hay numerosas técnicas, pero no un mapa lógico para aplicarlas sin necesidad de un mentor. Un buen coach no te hace dependiente de él, sino independiente. Tener un mapa en tu mano da mucha seguridad para no asustarte de lo que queda por andar; da mucha tranquilidad y ayuda a planificar la ruta. Ese es el objetivo del método LUZ, sentirte seguro, confiar en ti, saber dónde estás y planificar bien el viaje de tu vida.

El método LUZ Coach ofrece una novedosa estructura con un orden claro, que da pie a un proceso fluido y más fácil. La estructura la represento con un viaje al interior de la pirámide dividido en 4 pasos. He observado que, a pesar de la diversidad de mis clientes, todos experimentan el mismo viaje.

El primer paso es el mundo emocional, sobre el que, como mucho, nos enseñan a ocultarlo. Esto es malo, porque lo que no sana empeora, y surgen las consecuencias del inconsciente.

El cuarto paso (tampoco incluído en un coaching normal) son los 3 estados del éxito, descritos al final del libro. Están enfocados a mentores, aunque, hoy en día, los líderes deben adentrarse en este campo para lograr equipos de alto rendimiento.

Una vez integras los 4 pasos, consigues autonomía emocional, equilibrio y libertad. Porque la verdadera libertad no la dan fuera, sino que se consigue dentro. El objetivo del libro es ensalzar la esencia de cada persona y conseguir autonomía emocional y libertad gracias al equilibrio interior.

¿Por qué es importante la inteligencia emocional para que las personas descubran nuevas capacidades?

Imagina un padre que tiene que regañar a su hijo por algo. Si a ese padre le acaban de despedir, su castigo probablemente será desproporcionado. Si, por el contrario, le acaba de tocar la lotería, será benevolente y se quedará corto. Este ejemplo es exagerado, pero muestra mi punto.

El hecho es el mismo, lo que varía es el estado emocional, que influye para bien o mal en las decisiones. Para tomar una decisión adecuada, debemos estar en estado neutro, de paz, no deprimidos ni eufóricos.

Nos pasamos la vida tomando decisiones y, para acertar, no solo va de lo que sucede fuera, sino de lo que sucede en el interior.

Cuando vives desde la estabilidad emocional, es más probable tomar decisiones adecuadas, eso te motiva, y en el atrevimiento descubres habilidades que desconocías. Te das el permiso de equivocarte y de seguir, porque confías en ti.

¿A qué perfiles profesionales dirías que se orienta tu estrategia?

A todos, porque, como he dicho antes, el método es holístico y se enfoca en el ser, para después hacer. Da igual quién seas.

Además, es ideal para niños y lo estamos enseñando a profesores en los colegios, que hoy en día están muy concienciados.

De acuerdo con LUZ Coach, la transformación de los equipos de trabajo comienza por un cambio individual que hace de cada persona líder de su propia vida. ¿Cómo se logra esto?

El momento ideal es la infancia, pero hay que trabajar desde donde se encuentre cada individuo.

El primer requisito es tomar conciencia de ello. El segundo es querer; no tiene sentido si alguien no busca el cambio. Es un reto hacer coaching a personas a quienes les obligan.

Y el tercero, tomar conciencia de que es un método para empoderarse desde el amor propio. Esto significa que vas a buscar tu mejor versión en todos los ámbitos, para sentirte pleno y satisfecho. Y luego, seguir cada paso que describo en el libro.

¿De qué manera puedes ayudar a una persona a saber que su vida va en la buena dirección?

Para saber si vas en la dirección correcta hay un indicador infalible: el estado de paz.

Por eso es importante introducir el primer paso del método LUZ como un hábito, para tomar conciencia de las emociones, porque dan mucha información. Pero como no nos han enseñado a aceptarlas, y menos a gestionarlas, las descartamos como indicadores de la dirección correcta.

En mi libro hablo del equilibrio interior. Mi lema: es la actitud, y no la aptitud, la que te lleva a la altitud.

¿Cuál es la importancia de que los cargos directivos busquen asesoría para crear equipos de trabajo que funcionen bien, aun sin su presencia?

Un buen líder es capaz de lograr equipos estables y líquidos, que fluyan y se adapten a su contexto. Las empresas son como la evolución de las especies de Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta, respetando sus propios valores.

Por eso necesitan equipos que sean autónomos. Con los equipos de trabajo pasa como con las relaciones entre padres e hijos. Un jefe controlador es como un padre que asfixia. Y un empleado dependiente con necesidad excesiva de refuerzos no está asumiendo su responsabilidad.

Volviendo al equilibrio, necesitamos cubrir las hardskills y las softskills. Son necesarias como las 2 ruedas de la bicicleta. Las capacidades técnicas (hardskills) son cruciales, y si añades un buen mindset, buena sintonía de esfuerzo, comunicación, colaboración y sentido de equipo y liderazgo (softskills) ya tienes un equipo de alto rendimiento que consigue grandes resultados para todos.

El mejor líder es el que no se ve, el que ha conseguido un equipo que sabe dónde está y a dónde se dirige. El líder tiene otras tareas, no puede estar siempre presente, porque entonces no puede hacer el resto de su trabajo. Por eso necesita formar equipos autónomos y creativos, que resuelvan los problemas. Está demostrado que un empleado feliz es mucho más eficaz que uno amargado, ya que está mucho más abierto a conectar con distintos caminos para lograr resultados.

EMISOR: Método LUZ Coach

Contacto

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com