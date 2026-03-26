Innova Asistencial abre nueva sede en Valencia ante el auge del cuidado a domicilio

Persona mayor junto a su cuidador en un entorno domiciliario en Valencia. - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE INNOVA ASISTENCIAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 26 de marzo de 2026.

La empresa especializada en atención a personas mayores traslada su oficina a una ubicación más amplia y accesible para mejorar la calidad del servicio y responder al incremento de la demanda en la ciudad

Valencia, marzo de 2026 – Innova Asistencial, empresa especializada en el cuidado de personas mayores a domicilio, ha anunciado el traslado de su sede en Valencia a una nueva oficina ubicada en la calle Callosa d’En Sarrià 6, junto al Hospital Vithas Consuelo y próxima al metro de Jesús, con el objetivo de reforzar su capacidad de atención y mejorar la experiencia de usuarios, familias y profesionales.

El cambio de ubicación responde al crecimiento experimentado por la empresa en la ciudad y a la necesidad de disponer de un espacio más amplio que permita seguir ofreciendo un servicio de alta calidad. “La familia de Innova Asistencial en Valencia necesitaba crecer y la anterior oficina ya no nos permitía desarrollarnos como queríamos”, explican desde la empresa.

La nueva sede ha sido diseñada para dar respuesta a estas necesidades, incorporando despachos privados para la atención personalizada, espacios adaptados a la normativa de accesibilidad y zonas de trabajo más amplias, garantizando una mayor intimidad tanto para usuarios como para profesionales.

Mejora directa en la atención a familias y profesionales

Más allá de la ampliación de espacio, el nuevo entorno permitirá optimizar la calidad del servicio. El equipo técnico, formado por coordinadores y trabajadores sociales, contará con instalaciones más modernas que facilitarán una atención más cercana, organizada y eficiente.

Asimismo, los auxiliares dispondrán de mejores condiciones para la realización de entrevistas y seguimiento, incluyendo espacios que permiten abordar con mayor privacidad las situaciones personales y profesionales que surgen en el día a día.

Desde la empresa destacan que, aunque el estándar de calidad seguirá siendo el mismo, las familias notarán una mejora en la experiencia: “Queremos que cuando acudan a nuestra oficina encuentren un espacio más acogedor y tranquilo donde poder explicarnos sus necesidades con confianza”.

Un contexto de creciente demanda en Valencia

El traslado se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la atención domiciliaria en Valencia. Según explican desde Innova Asistencial, la demanda de este tipo de servicios ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, impulsada por un cambio en las preferencias de las familias.

Cada vez más personas optan por el cuidado en el hogar frente a modelos tradicionales como las residencias, priorizando la posibilidad de permanecer en su entorno habitual, mantener sus rutinas y conservar su autonomía.

A ello se suma la flexibilidad de estos servicios, que se adaptan a las necesidades concretas de cada usuario, permitiendo ajustar tanto la intensidad del cuidado como el presupuesto familiar. Además, el incremento de ayudas públicas está facilitando el acceso a este tipo de soluciones, especialmente cuando se trata de empresas acreditadas por la administración.

Respuesta a una necesidad social en crecimiento

El envejecimiento progresivo de la población en la provincia plantea nuevos retos en materia de cuidados. En este escenario, la atención domiciliaria se posiciona como una de las principales alternativas para garantizar el bienestar de las personas mayores, respetando su capacidad de decisión y su deseo de permanecer en casa.

“Sabemos que la mayoría de las personas mayores prefieren seguir viviendo en su domicilio, rodeadas de sus recuerdos y seres queridos. Nuestro objetivo es poder ofrecerles las mejores condiciones de cuidado en ese entorno”, señalan desde la empresa.

Apuesta por la calidad y el seguimiento personalizado

Con este movimiento, Innova Asistencial se consolida como referente en el cuidado de mayores a domicilio en Valencia, posicionándose como una de las empresas mejor valoradas del sector por la calidad de su servicio y la atención personalizada que ofrece a las familias.

Uno de los pilares de su servicio es la realización de visitas mensuales por parte del equipo técnico a todos los usuarios, lo que permite un control de calidad continuo y una adaptación constante a las necesidades de cada familia.

“El trato cercano y la atención personalizada son la base de nuestro trabajo. Queremos seguir ofreciendo un nivel de calidad que marque la diferencia en el sector”, concluyen.

La nueva oficina está operativa desde el 16 de marzo, marcando una nueva etapa en el crecimiento de la empresa en Valencia.

Innova Asistencial

Calle Callosa d’En Sarrià 6, Valencia (junto al Hospital Vithas Consuelo, metro Jesús)

960 23 78 81

https://innovaasistencial.com/