Insurama lanza un innovador producto asegurador para empresas y colectivos

El producto diseñado por la compañía especializada en seguros digitales permite proteger en una sola póliza todo el valor tecnológico de autónomos, pequeños y grandes negocios, colegios y distribuidores de retail

Insurama presenta su ampliación de portfolio de productos y servicios lanzando un seguro digital específico para empresas, el primero en su historia que distribuye para este mercado. Este seguro, diseñado por los expertos de la compañía, permite proteger bajo una misma póliza todo el valor tecnológico de cualquier negocio, desde autónomos, pymes y centros educativos, a empresas de renting o mayoristas de equipos electrónicos.



Para Miguel Aldálur, Global Chief Sales & Marketing Officer de la compañía, " Insurama Empresas responde al ambicioso objetivo de alcanzar un segmento del público al que no estábamos llegando, para ofrecerles un producto innovador que responda a una demanda que, actualmente en el mercado español, no se estaba cubriendo".



Tras el proceso de digitalización al que muchas empresas se han visto expuestas en los últimos años, casi el 70 % de los gerentes españoles afirman haber llevado a cabo algún tipo de transformación digital en sus negocios como respuesta a la COVID-19, de acuerdo con un informe realizado por Salesforce. Para muchas empresas, abastecerse de la infraestructura tecnológica suficiente para hacer frente a este proceso representa una inversión económica de gran tamaño.



Insurama Empresas busca ayudar a estos negocios no solo a proteger esa inversión, sino a ofrecerles seguridad a través de una experiencia digital, innovadora y personalizada que garantice un servicio de calidad. "Es un producto sencillo, todo en uno y en el que es fácil realizar cambios si así se requiere, que permite cubrir todos los productos tecnológicos de los que se disponga en una misma póliza", explica Sergio Balsa, Global Chief Strategy Officer & Founder de Insurama.



Coberturas únicas

La principal de las coberturas de Insurama Empresas es la capacidad de proteger todos los dispositivos de la empresa en una única póliza, siendo daños accidentales, robo y hurto la modalidad más completa, cuyo precio se ajusta al número de terminales que se contraten. Además, es una póliza personalizable, en el que las entidades pueden seleccionar solo aquellas coberturas que desean incluir, pudiendo agregar y quitar todo el parque de dispositivos tecnológicos de manera muy sencilla dentro de la plataforma tecnológica creada.



Este seguro todo-en-uno será comercializado a través de diferentes canales hasta llegar a autónomos, pymes, empresas y colegios, un sector al que Insurama presta especial atención: su cobertura se extiende de un mínimo de 10 dispositivos hasta cubrir el volumen necesario, ajustándose así a las necesidades de cada institución.



Una de las grandes ventajas de Insurama Empresas es que se trata de un producto altamente competitivo, pero también sostenible, que apuesta por el cuidado del planeta. Así, se opta por la reparación de los equipos electrónicos asegurados en vez de por su sustitución, reduciendo la huella de carbono que supondría adquirir otros nuevos.



Los seguros para empresas fueron creados para cubrir incidentes propios de la actividad profesional, así como aquellos imprevistos que puedan retrasar o interrumpir la actividad o productividad del trabajador; este es el caso de Insurama Empresas, que todos los dispositivos estén asegurados bajo una misma póliza.



Finalmente, es importante señalar la flexibilidad que ofrece Insurama en materia de siniestros, ya que no será necesario que un accidente ocurra en el lugar de trabajo para que quede cubierto por la póliza. Tanto si se está realizando un desplazamiento para acudir de la residencia de uno de los empleados al lugar de trabajo (o viceversa) o el accidente ocurre durante un viaje de trabajo con extensión mundial, Insurama cubrirá el siniestro.



Sobre Insurama

Insurama es una empresa especializada en la aseguración de dispositivos electrónicos creada en el año 2018 y perteneciente al Grupo Nervo, compañía gallega con más de 25 años de experiencia impulsando proyectos de innovación.



Insurama es una insurtech cuya pasión es desarrollar soluciones diferenciales y disruptivas que cumplan las expectativas de un nuevo cliente nativo digital. Está dirigida a la distribución online end-to-end de seguros, enfocando su gestión de servicios a las necesidades del cliente.



En 2022, Insurama ha seguido evolucionando con rapidez, desarrollando su catálogo de productos y abriendo líneas de negocio gracias a una extensa red de socios que les ayuda a estar más cerca de los clientes de forma phygital: retailers, brokers, banca y e-commerce.



Sus seguros ya han resultado altamente atractivos para un creciente número de clientes, como K-tuin, Santander, Xiaomi, La Casa de las Carcasas, MacStore, iStore… Su sólida red de colaboradores se apoya en socios de la envergadura de Helvetia, GNP Seguros, Axa o Divina Pastora. Con su presencia internacional en Italia, Portugal y México, insurama se abre paso en el mundo de la mano de la innovación, ofreciendo una fórmula única a sus clientes.







