La intervención del abogado penalista, determinante en los delitos de agresión, violación y acoso sexual - LUCAS FRANCO ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de julio de 2026. - La incapacidad de enfrentarse a un procedimiento penal relacionado con delitos contra la libertad sexual exige una defensa jurídica altamente especializada, capaz de abordar asuntos de gran complejidad técnica y sensibilidad personal. Lucas Franco Abogados, despacho especializado en derecho penal, destaca la importancia de contar con una asistencia legal experta en este tipo de procedimientos. Las investigaciones por agresiones sexuales, violaciones o acoso sexual, tanto en el ámbito privado como en el laboral, requieren un conocimiento profundo del derecho penal, así como una estrategia adaptada a las particularidades de cada caso. En este escenario, la figura del abogado penalista adquiere un papel determinante para garantizar una defensa rigurosa durante todas las fases del procedimiento.

La especialización del abogado penalista en delitos contra la libertad sexual

Los procedimientos penales por agresiones sexuales, violaciones y acoso sexual presentan importantes particularidades probatorias, procesales y jurídicas que exigen la intervención de profesionales con una elevada especialización. Desde la fase de investigación hasta la celebración del juicio oral, cada actuación puede resultar decisiva para la resolución del procedimiento.

Lucas Franco Abogados ha consolidado una trayectoria centrada en el derecho penal, prestando asesoramiento y defensa jurídica tanto a personas investigadas como a víctimas de delitos contra la libertad sexual. El despacho aborda cada asunto desde un análisis individualizado, respetando la presunción de inocencia, las garantías procesales y los derechos de todas las partes implicadas.

La actuación temprana del abogado penalista permite preparar una estrategia procesal sólida, analizar las pruebas disponibles, intervenir durante las declaraciones y velar por el cumplimiento de todas las garantías legales que exige el ordenamiento jurídico.

Defensa especializada en agresiones, violaciones y acoso sexual laboral

Los delitos contra la libertad sexual han adquirido una creciente relevancia en los últimos años debido a la evolución legislativa y al incremento de las denuncias registradas en distintos ámbitos, incluido el entorno laboral. Estas circunstancias hacen especialmente recomendable contar con profesionales especializados que conozcan la complejidad de este tipo de procedimientos.

Además de la defensa en casos de agresiones sexuales y violaciones, Lucas Franco Abogados ofrece asesoramiento jurídico en procedimientos relacionados con el acoso sexual laboral, una realidad que puede derivar en responsabilidades tanto penales como laborales. La experiencia del despacho permite afrontar estos asuntos con el rigor técnico y la sensibilidad que requieren, ofreciendo un acompañamiento jurídico integral durante todo el proceso.

La creciente complejidad del derecho penal continúa reforzando la necesidad de una defensa altamente especializada. La intervención de un abogado penalista con experiencia en delitos contra la libertad sexual constituye un elemento esencial para afrontar procedimientos que exigen precisión jurídica, conocimiento procesal y una atención individualizada a las circunstancias de cada caso.

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