intu Xanadú da comienzo a su semana más comprometida con diferentes iniciativas sociales y ambientales

- El destino madrileño llevará a cabo talleres y acciones de concienciación con el objetivo de visibilizar y celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y la Hora del Planeta, el sábado 25 de marzo

- Esta semana se enmarca en ‘Compromiso intu Xanadú’, un plan de acción puesto en marcha desde 2017 para generar un impacto positivo en la comunidad local, contribuyendo de forma económica, social y ambiental.

Madrid, 21 de marzo de 2023. Concienciar, informar y visibilizar. Con estos tres objetivos, intu Xanadú da comienzo a una semana en la que se llevarán a cabo diferentes iniciativas en el ámbito social y ambiental. La primera de ellas será con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que tendrá lugar el 21 de marzo y para el que el centro comercial madrileño recibió unos días antes –el viernes 17 de marzo- la visita de un grupo de personas con Síndrome de Down para que vean y conozcan cómo se gestiona un activo de oficinas.

Asimismo, el martes 21 de marzo, tendrá lugar en intu Xanadú un taller de concienciación impartido por Miriam Gil, del Servicio de Empleo de la Fundación Down Madrid. Según explica Elena Escalona, directora general de Down Madrid, “realizamos talleres de sensibilización con el objetivo de visibilizar las capacidades de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, que son muchas. Al mismo tiempo, estos talleres tratan de acabar con prejuicios y estereotipos que pueda haber en torno a ellas, para facilitar su inclusión social y, en este caso, laboral. En definitiva, buscamos romper muchos mitos respecto a la discapacidad intelectual”.

Dirigido tanto a empleados como visitantes, en el taller se darán también a conocer algunas pautas para aprender a trabajar y comunicarse con personas con síndrome de Down.

Por último, intu Xanadú se sumará a la iniciativa de los calcetines desparejados regalando a sus empleados de ‘GenteXana’ calcetines, y animándolos para que suban la foto a las redes sociales y mostrar su apoyo a través de un mensaje muy potente: recordar que todos somos diferentes. Un cambio de rutina en el que se usan los calcetines como gesto cargado de simbolismo, que hacen alusión al cromosoma extra en las personas con síndrome de Down.

Talleres infantiles sobre consumo de agua

El centro comercial madrileño también llevará a cabo una actividad muy especial para celebrar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Una fecha que busca concienciar sobre la importancia e impacto que tiene en la vida de millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Gracias a su gestión responsable de mantenimiento y supervisión constante, intu Xanadú ha logrado reducir el consumo de agua de riego en un 63% desde el año 2017, gracias a las buenas prácticas realizadas con recolección de aguas pluviales entre otras.

Por este motivo, intu Xanadú celebra sus III Jornada del Día Mundial del Agua con la colaboración de Peque World, el espacio infantil gratuito al que acuden los niños para disfrutar de sus talleres y juegos. Así, durante la semana del 20 de marzo los más pequeños tendrán la oportunidad de hacer un dibujo en el que plasmen su propia visión sobre el problema del agua, y acompañado de un mensaje. Las frases más ingeniosas se elegirán para ser expuestas en los aseos del centro comercial.

Apagón por el Planeta

Esta semana solidaria y de concienciación culminará el sábado 25 de marzo con la celebración de la Hora del Planeta, un movimiento global al que intu Xanadú se suma un año más para llamar la atención sobre el problema del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Así, el destino madrileño atenuará la iluminación entre las 20:30 a 21:30 horas, y pondrá velas durante esa franja en las mesas de ágora, su espacio de restauración, ocio y entretenimiento, para dar visibilidad a la causa entre sus visitantes.

intu Xanadú lleva trabajando muchos años y centra sus esfuerzos en obtener una mejor eficiencia energética gracias a fuentes 100% renovables. Así, ha obtenido un ahorro del 35,5% en sus consumos desde el año 2017 y ha instalado sistemas de producción fotovoltaica con una potencia pico de 497,28kWp, a la que se unirá otra próximamente, por 870kWp adicionales, en colaboración con Snozone.

Estas tres iniciativas se enmarcan dentro de ‘Compromiso intu Xanadú’, un plan de acción que viene desarrollando el centro comercial madrileño desde 2017 para generar un impacto positivo en la comunidad local de forma económica, social y ambiental.

Día Mundial del Síndrome de Down

Visita grupo: viernes 17 de marzo (por la mañana)

Taller Down Madrid: martes 21 de marzo, de 10 a 11h en ágora.

III Jornada Día Mundial del Agua

Cuándo: Semana del 20 de marzo en Pequeworld

Hora del Planeta

Cuándo: sábado 25 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 153.695 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M y Apple. Con hasta 14 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados. A lo largo de los últimos años, ha mejorado y ampliado significativamente su oferta de entretenimiento con Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona, con scape room y kids área. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada desde su compra por el fondo británico intu en marzo de 2017.

