intu Xanadú te invita a la Super Mario Party de Nintendo Switch

Publicado 28/01/2019 11:20:28 CET

- Los visitantes podrán acercarse al espacio Nintendo del 8 al 24 de febrero y probar los juegos para toda la familia de Nintendo Switch

- Por primera vez en un evento se podrá jugar además al New Super Mario Bros. U Deluxe en un espacio único y reservado para disfrutar de esta nueva aventura

Madrid, 28 de enero de 2019.- Del 8 al 24 de febrero, intu Xanadú invita a todos sus visitantes a unirse a la fiesta de Super Mario Party y así poder probar los mejores juegos de Nintendo Switch. Nintendo es sinónimo de diversión, y con el amplio catálogo de experiencias para todo tipo de jugadores que se pueden encontrar en Nintendo Switch, y en el espacio Nintendo de intu Xanadú puedes empezar la diversión con Super Mario Party.

Con una sola consola, un Super Mario Party y un Joy-Con para cada jugador, la diversión está asegurada gracias a sus más de 80 minijuegos en los que enfrentarse todos contra todos o cooperar por equipos en desafíos de habilidad, precisión, memoria, ritmo… Y entre minijuego y minijuego, la estrategia y la emoción de un juego de tablero como los de siempre, con piques, alianzas inesperadas y sorpresas que pueden dar la vuelta a la partida en todo momento.

Si quieres seguir disfrutando de las aventuras de Mario, no te puedes perder el espacio reservado para el New Super Mario Bros. U Deluxe. Por primera vez en un evento podrás jugar a esta nueva aventura de Mario acompañado de Luigi, Toad y sus dos compañeros nuevos ¡Caco Gazapo y Toadette! Descubre y utiliza sus habilidades para superar los más de 160 niveles del Reino Champiñón y salvar a la princesa Peach de las garras de Bowser. Demuestra tu destreza solo o con tus amigos, ya sea derrotando a Bowser, Bowsy o sus esbirros o bien jugando con tus amigos para recoger más monedas.

Si lo que te gustan son los deportes, en intu Xanadú también hay un espacio dedicado para ti en el que podrás jugar emocionantes partidos de EA SPORTS FIFA 19, Mario Tennis Aces o aprender los movimientos básicos del boxeo con Fitness Boxing al ritmo de canciones de artistas como Lady Gaga, LMFAO, Avril Lavigne y muchos más. Aunque para los más marchosos, esto no acaba aquí, si buscas más emociones y no parar quieto pásate por el escenario de Just Dance y muestra tus dotes en la pista de baile junto a nuestras bailarinas. Calvin Harris, Bruno Mars, Sean Paul o David Guetta te harán mover el esqueleto con toda tu familia.

Si aún te quedan ganas de más, súbete a la rueda y disfruta del juego de carreras más grande jamás hecho por Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe. Pilota con los personajes más famosos de las sagas de Nintendo y descubre los casi 50 circuitos que incluye el juego, que podrás jugar tanto en la tele como en el modo portátil de la consola.

En intu Xanadú también habrá un espacio reservado para los que os fascinan los Pokémon. Si lo que quieres es darte una vuelta por Pueblo Paleta capturando unos cuantos Pokémon, jugando al Pokémon: Let's Go, Pikachu! lo pasarás en grande. Derrota a los entrenadores, consigue las medallas y sé el mejor entrenador ganando la liga Pokémon!

Si todavía quieres más acción, elige entre los más de 70 luchadores jugando a Super Smash Bros, descarga tu adrenalina derrotando a los personajes más famosos de Nintendo: Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kirby, Star Fox, etc. Diviértete con toda la familia usando todas las habilidades de cada personaje y demuestra quién es el mejor.

Acércate a intu Xanadú y descubre un mundo Nintendo repleto de diversión, estrategia y trabajo en equipo, para disfrutar con tus amigos y tu familia.

El espacio Nintendo se suma a la gran oferta de ocio que intu Xanadú quiere ofrecer a todos. De esta forma, el complejo comercial madrileño se posiciona como un destino en el que vivir, compartir y disfrutar experiencias únicas y diferenciadoras, tales como Atlantis Aquarium; el centro de ocio en familia ‘Nickelodeon Adventure’; Cinesa Luxe, o la única pista de nieve cubierta en España y la mejor moda.

Super Mario Party para Nintendo Switch

Dónde: intu Xanadú Plaza Xanadú y Plaza Moda (ambas en planta baja)

Cuándo: del 8 al 24 de febrero

Horario: de 12 a 21h.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 153.695 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Primark, Apple y Disney. Con 13 millones de visitantes al año, dispone además de la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados. A lo largo de 2018, ha mejorado y ampliado su oferta de ocio con Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y Centro de ocio en familia Nickelodeon Adventure. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada desde su compra por el fondo británico intu en marzo de 2017.

