La inversión prevista en los Corredores Ferroviarios este año llegará a los 3.800 millones de euros

El presidente del CICCP valora que los trazados Mediterráneo y Atlántico representan no solo "un gran y nuevo hito de la Ingeniería de Caminos, sino que proporcionarán beneficios sociales de casi 60.000 millones de euros en los próximos 30 años

Sevilla, 21 de marzo de 2025.- Los Corredores Ferroviarios Mediterráneo y Atlántico tienen previsto acometer en España una inversión récord de 3.800 millones de euros a lo largo de 2025. En el primer caso, la cifra ascenderá al menos a 1.300 millones, mientras que en el segundo se situará en torno a los 2.500 millones. Así se ha avanzado en la Jornada Corredores Ferroviarios: Conectividad y Progreso del Territorio, organizada en Sevilla por la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), patrocinada por Sando y por CBNK Ingeniería – Banco Caminos y en la que han participado representantes de esta corporación, de los Corredores, Puertos del Estado, Gobierno, Junta de Andalucía y patronales.



Miguel Ángel Carrillo, presidente del CICCP, ha reivindicado que "debe estar asegurada la ejecución de cada una de las actuaciones previstas en los Corredores Mediterráneo y Atlántico, tanto en lo que se refiere a pasajeros como a mercancías, y que se realicen en los plazos establecidos". En ese sentido, ha valorado que ambas infraestructuras representan no solo "un gran y nuevo hito de la Ingeniería de Caminos, sino que proporcionarán beneficios sociales de casi 60.000 millones de euros en los próximos 30 años".



Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha pedido al Gobierno de España que acelere el ritmo de ejecución de los Corredores Ferroviarios a su paso por Andalucía para cumplir con los plazos de puesta en servicio marcados por Europa, fijados para 2030, y sacar el máximo partido a la estrategia de la Junta de convertir a Andalucía en la gran plataforma logística del Sur de Europa.



El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha reconocido "que desde hace décadas tenemos un problema en España en lo referente al tráfico de mercancías por ferrocarril con una cuota muy exigua", algo que, aunque en menor medida, también es extrapolable a gran parte de Europa frente a otros países como Estados Unidos. Para lograr esta recuperación y su impulso, ha destacado que la UE está trabajando en una doble vía: mejora de las infraestructuras y liberalización del sector.



En paralelo, el presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, ha iniciado su intervención destacando que debemos "estar orgullosos de nuestra red ferroviaria, pero también de nuestra ingeniería y tecnología", para añadir que los dos Corredores "son claves para aprovechar las oportunidades de un entorno socioeconómico en constante cambio". Sobre este proyecto ha recordado que "se están realizando importantísimas inversiones por parte de España para cumplir los plazos".



Tras estas intervenciones se ha celebrado una mesa redonda en la que, bajo el título Dónde estamos y dónde necesitamos llegar y moderada por el decano del CICCP en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Manuel Medina, el comisionado para la Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha avanzado que en 2025 ya han licitado actuaciones por valor de 1.002 millones de euros, "lo que supone un auténtico récord y terminaremos el año con 2.500 millones de euros", prácticamente duplicando la media de los últimos ejercicios.



En esta línea, el coordinador adjunto de la Oficina del Corredor Mediterráneo, José Carlos Domínguez Curiel, ha subrayado igualmente "el gran momento que está atravesando el eje Mediterráneo, siendo 2024 también un año récord de ejecución de obras al superar los 1.300 millones -una cifra que al menos se igualará en 2025-, destacando especialmente un tramo andaluz, el Almería-Murcia donde se han ejecutado más de 500 millones".



Por su parte, María del Carmen Corral, subdirectora general de Planificación, Red Transeuropea y Logística del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha señalado que, desde 2014, el 30% de los fondos que canaliza este departamento van para Andalucía. Como ha explicado, "desde el punto de vista de la planificación, cada vez que una actuación de esta comunidad sale de la lista, entra una nueva andaluza que tenga prioridad" y, ha precisado que "todos los puertos han recibido ayudas para sus accesos o terminales".



A continuación, el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Red Logística de Andalucía, Ignacio Álvarez-Ossorio, ha advertido de que los Corredores Ferroviarios "no van a funcionar sin los nodos logísticos, por lo que debemos sentarnos y trabajar de forma coordinada y con la mano tendida, porque un pequeño eslabón romperá esta cadena". "No pedimos dinero, sólo colaboración y cooperación real para que no falten engranajes en esta red de vertebración en Andalucía".



Por último, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Luis Fernández-Palacios, se ha mostrado crítico con los retrasos que se han venido acumulando y ha lamentado que "se está avanzando, pero vemos que los Corredores Ferroviarios no acaban de llegar a nuestra comunidad, lo cual supone una rémora y tiene un coste de oportunidad muy importante para las empresas".



