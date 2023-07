IUNIT clausura el curso académico 2022 - 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de julio de 2023.

Al acto de graduación, celebrado en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, asistieron alrededor de 180 personas de manera presencial

IUNIT Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología celebró la ceremonia de clausura del curso académico 2022- 2023 y entrega de diplomas el pasado 12 de julio en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, en Madrid. Al acto asistieron alrededor de 180 personas de manera presencial y también fue retransmitido vía online.



El evento contó con las intervenciones de Tomás Aznar Sánchez, director de IUNIT; Eva Almunia Badía, coordinadora de Relaciones Institucionales del centro; Mario Garcés Sanagustín, ponente invitado, académico de la Real Académica Española de Legislación y Jurisprudencia y diputado en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular; Camilo Prado Román, presidente de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM); Jia Shijao, alumno del Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera; y Lara González Herrero, alumna del Máster Universitario en Negocios Digitales.



Durante el acto, cobraron protagonismo los valores del centro, donde la educación no se limita a la adquisición de conocimientos académicos. "Después de un largo viaje lleno de emociones y experiencia, damos cierre a una de las etapas más bonitas hasta la fecha. Me refiero a la gran familia que hemos formado, al compromiso incansable de nuestro extraordinario profesorado y, por supuesto, a nuestras familias", explicó la alumna Lara González. "Somos un sumatorio curioso, caprichoso y selectivo de recuerdos. Y este es un recuerdo que debe mantenerse en vuestra memoria, porque hoy comienza algo nuevo. Hoy os sentís plenos al acabar vuestro posgrado", añadió Mario Garcés, padrino de la promoción. En esta misma línea, el director de IUNIT, Tomás Aznar, señaló que "hoy se gradúan no solo de IUNIT, sino de una gran familia, la Institución Internacional SEK, que tiene presencia en diecisiete países. Hoy se les abre la puerta de una comunidad de miles alumnos a nivel mundial".



Acerca de IUNIT

Centro Universitario Español reconocido en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España, con sede en Madrid (Calle Alfonso Rodríguez Santamaría, 19).



IUNIT forma parte de la Institución Internacional SEK, una de las organizaciones educativas más importantes del mundo con presencia directa en 18 países (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., España, Guatemala, Hungría, Italia, México, Panamá, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía y Sudáfrica) y una consolidada experiencia académica de más de 130 años.







Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicación

Descripción contacto: Departamento de Comunicación

Teléfono de contacto: +34 910 604 413