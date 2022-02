El arte es uno de los ejes fundamentales de las sociedades contemporáneas. En este sentido, las subastas de arte representan la forma más antigua de comercio del arte. Se han detectado las primeras subastas en tiempos de la Antigua Roma. A continuación, hablarán de Jordi Cuxart y el mundo de las subastas de arte

¿En qué consiste una subasta de arte?

Lo que se conoce como subasta de arte consiste, básicamente, en sacar una serie de obras artísticas, objetos de colección, entre otras piezas, y colocarlas a la venta. Es una modalidad que ha ido cambiando con el paso del tiempo y se ha ido adaptando a las nuevas temporalidades. Sin embargo, sigue siendo algo muy presente en el mundo artístico.



En lo que respecta a sus orígenes, especialistas en la materia sostienen que fue en el siglo XVII cuando se construyó el escenario definitivo para la creación de un mercado del arte. Esto se vincula directamente con el desarrollo exorbitante del coleccionismo durante dicho siglo, como así también con los orígenes de los primeros mercados similares a los que se conocen en la actualidad. De la mano de estos aspectos tuvo lugar la aparición de la burguesía europea como un sector social que no se había desarrollado y sobre el que no se había estudiado todavía. La burguesía, especialmente del centro de Europa, se desarrollaba de la mano del origen de la actividad comercial, y viceversa.



Sotheby’s y Christie’s en el mercado del arte

Para comprender un poco más el mundo de las subastas de arte, Jordi Cuxart explica que, hace 275 años atrás, surgió la primera casa de subastas en el mundo, que recibió el nombre de Sotheby's. Fue fundada por Samuel Baker y apareció como Baker’s en marzo de 1744. Su origen tuvo que ver con que Baker buscaba vender la colección que atesoraba en la biblioteca John Stanley.



Los inicios de este negocio se reducían mayormente a la venta de colecciones bibliotecarias grandes en el mundo. No obstante, con el tiempo, se fue ampliando hacia el arte en general. El nombre con el que se identifica en la actualidad fue tomado en 1804 y se fue expandiendo, llegando a tener, hoy, sedes en distintas partes del mundo.



Acerca de Christie’s, esta casa fue fundada en 1766 con orígenes parecidos a los de su rival. Desde comienzos del siglo XXI, se ha destacado particularmente por liderar el ranking de subastas de arte en el mundo. Fue fundada en la ciudad de Londres y logró generar una reputación veloz entre las casas de subastas de Inglaterra, especialmente aprovechando el buen momento que Londres en particular vivía en los años que continuaron a la Revolución Francesa.



Las subastas de arte en la actualidad según Jordi Cuxart

Hoy en día, hay tres grandes casas de subastas de arte en el mundo. Estas son Sotheby’s, Christie’s y Phillips. De acuerdo a datos publicados a comienzos de 2022, durante el año pasado estas casas lograron vender 15.600 millones de dólares en arte. Se estima que estos resultados están relacionados con un aumento en la riqueza acumulada, como así también con la aparición de una nueva generación de jóvenes coleccionistas que lograron dar un mayor impulso al sector.



La primera de estas casas vendió un total de 7,300 millones de dólares en 2021, que representó la cifra más elevada en sus 277 años. Su competidor, por su parte, alcanzó los 7,100 millones de dólares, que representa el mejor resultado de Christie’s en cinco años.



Acerca de qué es lo que justifica este importante incremento, los registros destacan un aumento en la riqueza mundial durante la pandemia del coronavirus a través de estímulos gubernamentales, como así también un nuevo repunte en la demanda de los consumidores y el alza en los precios de los activos. Todo esto habría llevado, sostiene Jordi Cuxart, a que se genere una nueva ola de ventas, especialmente comandada por una nueva generación de jóvenes ricos y coleccionistas que comenzaron a comprar especialmente durante el último año. Esto ha incluido no solamente la acumulación de piezas artísticas, sino también de otros objetos de lujo como vehículos, relojes, diamantes y vinos.







