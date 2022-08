Jordi Cuxart "el mundo de las subastas será digital o no será".

(Información remitida por la empresa firmante)

La transformación digital es un proceso que se ha llevado a cabo de forma sostenida a lo largo de los últimos años, afectando a distintos sectores de la vida. A partir de la pandemia del coronavirus, este proceso ha visto un crecimiento exponencial y acelerado, dando paso al mundo digital en muchas actividades que antes se llevaban a cabo de forma presencial, a fin de poder sostener su funcionamiento. En este sentido, Jordi Cuxart Teres comenta cómo esta situación influye en el mundo de las subastas

La digitalización del mundo de las subastas, según Jordi Cuxart Teres

Según explica Jordi Cuxart, subastero, el mundo de las subastas atraviesa un camino sostenido hacia la digitalización donde cada vez más procesos pueden llevarse a cabo en los entornos digitales. En este sentido, considera que, necesariamente, todo el campo de las subastas comenzará a pasar al campo digital aún luego de la reapertura de las actividades posteriormente a la pandemia.



Para ejemplificar esta situación, Jordi Cuxart Teres cuenta el caso de la famosa casa de subastas Christie’s. Esta viene siendo, desde hace algunos años, una de las casas más importantes del mundo. Durante los primeros meses de 2020, con la pandemia comenzando, la casa triplicó la programación en línea. Esto pudo hacerse debido a que Christie’s llevaba ya algunos años trabajando en una estrategia digital, lo que les permitió tener algunas ventajas al momento de pasar la totalidad de sus actividades al mundo digital. Tal fue el éxito de esta adaptación que, de acuerdo a estimaciones, ya antes de la pandemia más del 60% de los clientes realizaban gestiones mediante la plataforma web de la casa.



¿Por qué crecen las subastas online?

De acuerdo con Jordi Cuxart Teres, una de las razones que lleva al crecimiento exponencial de la digitalización de las subastas online tiene que ver con que es un proceso que permite eliminar de raíz las restricciones de tiempo y lugar que han caracterizado a las subastas a lo largo de la historia. Esto ha implicado una serie de beneficios, como es el caso de posibilitar que sea mayor el número de personas capaces de participar de las instancias de subasta.



Si bien es cierto que las subastas presenciales continúan existiendo, cuenta Jordi Cuxart Teres que las subastas digitales no han cesado de crecer a lo largo de los últimos tiempos y se espera que lo sigan haciendo. Esto, no sólo porque han facilitado la realización de las subastas en sí mismas sino porque, además, han permitido el acceso de un número mayor de personas a esta práctica.



El rol del NFT en las subastas digitales, de acuerdo con Jordi Cuxart

Uno de los puntos más importantes para comprender el paso de las subastas al mundo digital es el NFT o token no fungible. En abril de 2021, en Sotheby’s, se realizaba la primera venta de un NFT. Desde ese entonces, la casa ha generado casi 100 millones de dólares en la venta de este tipo de obras de arte digitales.



Desde entonces, se han dado algunas ventas notables en el terreno de los NFT. Una de las más renombradas fue el caso de CryptoPunk 7523, que se vendió por 11,8 millones de dólares. Pero, además, NFT ha abierto al mundo digital el momento del cobro por estas obras, aceptando pagos por criptomoneda por la compra de obras de arte físicas.



Cuenta Jordi Cuxart Teres que, a medida que el tiempo pasa, son cada vez más las personas - en particular coleccionistas - que se orientan hacia estas obras de arte que no pueden tocar con las manos. De esa manera, el mercado del arte NFT es algo en continuo crecimiento hoy en día, permitiendo que nuevos tipos de usuarios y de coleccionistas se dirijan al mundo de las subastas impulsando su digitalización.







