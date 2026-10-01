José Ángel Rico Sierra relata su convivencia con el TOC a través de cinco décadas de cultura pop

Con motivo de la Semana Internacional de Concienciación sobre el TOC, del 11 al 17 de octubre, su primer libro reúne memoria personal, música y cine y alcanza su cuarta tirada

La Semana Internacional de Concienciación sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo se celebra del 11 al 17 de octubre de 2026. En este contexto, TOC y Pop, de José Ángel Rico Sierra, ofrece un relato en primera persona sobre la convivencia con el trastorno, acompañado por los recuerdos y la cultura popular que han marcado cinco décadas de su vida. «No es un libro de medicina ni de autoayuda. Es una conversación conmigo mismo y, al mismo tiempo, con los demás», explica el autor.

El TOC más allá de los tópicos

La campaña internacional, impulsada por la International OCD Foundation, busca combatir los mitos sobre el TOC y mejorar su comprensión. El trastorno no equivale simplemente a ser ordenado o perfeccionista: implica obsesiones no deseadas y compulsiones, que pueden incluir conductas o actos mentales para aliviar el malestar y llegar a interferir en la vida cotidiana.

TOC y Pop aborda esa convivencia desde la experiencia del autor, con espacio para la ansiedad y los miedos, pero también para el humor.

Canciones y películas para contar una vida

Madonna, Alaska y Dinarama, las revistas Súper Pop y Nuevo Vale y el cine de Eloy de la Iglesia y Pedro Almodóvar aparecen entre las referencias del libro. Discos, películas y publicaciones ayudan a situar distintos momentos de la vida del autor y a contar cómo la cultura pop ha acompañado sus recuerdos y emociones.

La escritura comenzó sin intención de publicar. «Un día empecé a escribir sobre mis experiencias con el TOC y también sobre mi vida en general, añadiendo guiños a la cultura pop», recuerda. Una parte importante del texto nació en una libreta de Star Wars. Años después, trasladó aquellas páginas al ordenador y las revisó y amplió hasta darles forma de libro.

Cuarta tirada y una segunda parte en preparación

Con portada de la ilustradora y directora Lyona, TOC y Pop ha alcanzado su cuarta tirada, realizada en ediciones cortas. Rico Sierra trabaja ya en una segunda parte para profundizar en aspectos del trastorno y de su vida personal que en el primer volumen aparecen de forma breve. Philip Gotschlich ilustrará la portada del nuevo libro. «Estoy súper agradecido y orgulloso de tener su trabajo como imagen del libro, tan característico de ella», explica el autor sobre la portada de Lyona.

Sobre José Ángel Rico Sierra

Actor y colaborador radiofónico, vive en Barcelona y participa en la emisora Ona de Sants. Nació en L’Hospitalet de Llobregat y mantiene un fuerte vínculo con Cabeza del Buey, el pueblo de Badajoz del que procede su familia. TOC y Pop es su primer libro.

Ficha del libro y contacto de prensa

TOC y Pop · José Ángel Rico Sierra · Portada de Lyona

93 páginas · Español · Publicado el 10 de marzo de 2025

ISBN 978-84-09-77182-0 · PVP 9,99 €

Disponible en todas las librerías y online en Plastic Books y Amazon.

Distribución para librerías a través de AZETA o pedidos directos al autor.

Contacto de prensa y entrevistas: José Ángel Rico Sierra

Email: tocypop@gmail.com · Instagram: @joseangelrico