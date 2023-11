Jose Eshkenazi: agotan boletos en pre-registro The Match FC Barcelona vs Club América Unidos x Acapulco

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 24 de noviembre de 2023.

Se agotan los boletos para el pre-registro del partido The Match FC Barcelona vs Club América Unidos x Acapulco a celebrarse el próximo 21 de diciembre en el Cotton Bowl de Dallas

El pasado 17 de noviembre, Soccer Media Solutions anunció el partido The Match FC Barcelona vs Club América Unidos x Acapulco, un evento benéfico que se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre en el estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas.



La noticia causó gran revuelo entre los aficionados de ambos equipos, quienes rápidamente mostraron su interés por asistir al encuentro. Tan solo unos minutos después de que se lanzara el comunicado, se agotaron los lugares para el pre-registro, que da acceso a una preventa exclusiva que se llevará a cabo la próxima semana.



El partido es un esfuerzo conjunto de Soccer Media Solutions, el FC Barcelona y el Club América para apoyar la reconstrucción de Acapulco, que fue devastada por el huracán Otis en octubre de 2023. Los ingresos del evento se destinarán a organizaciones benéficas que trabajan en la recuperación de la ciudad.



El interés de los aficionados

Jose Eshkenazi Smeke, director general de Soccer Media Solutions destacó que el gran interés de los aficionados por el partido The Match FC Barcelona vs Club América Unidos x Acapulco se refleja en el hecho de que se agotaron los lugares para el pre-registro en tan solo unos minutos. "Esto demuestra que existe una gran demanda por ver a estos dos equipos enfrentarse en un partido amistoso. Además, el hecho de que el evento sea benéfico también ha contribuido a generar entusiasmo entre los aficionados."



La preventa exclusiva se llevará a cabo la próxima semana y los boletos para el partido saldrán a la venta al público en general el próximo mes de diciembre. Las plataformas de boletaje Fair Park Dallas y Ticketón, en los Estados Unidos serán las encargadas de la venta de boletos.



El impacto del huracán Otis

El huracán Otis, que tocó tierra en Acapulco el 24 de octubre de 2023, causó grandes daños en la ciudad. El fenómeno meteorológico dejó más de 580.000 personas damnificadas y 7.000 hectáreas destruidas.



La reconstrucción de Acapulco será un proceso largo y costoso. El partido The Match FC Barcelona vs Club América Unidos x Acapulco es un esfuerzo importante para ayudar a las víctimas del huracán.



Parte de los ingresos del evento se destinarán a organizaciones benéficas que trabajan en la recuperación de la ciudad. Estas organizaciones utilizarán los fondos para reconstruir viviendas, escuelas y hospitales, así como para proporcionar asistencia a las personas que se vieron afectadas por el huracán.



Un evento histórico

El partido The Match FC Barcelona vs Club América Unidos x Acapulco será un evento histórico que reunirá a dos de los equipos más importantes del mundo en un partido benéfico que ayudará a reconstruir Acapulco.



El encuentro será un espectáculo para los aficionados de ambos equipos y un aporte importante para las víctimas del huracán Otis.







