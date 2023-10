(Información remitida por la empresa firmante)

España, 30 de octubre de 2023.

Con el compromiso de una formación continua, Josep Cornadó aboga por capacitar a la próxima generación en tecnologías verdes

En un esfuerzo continuo para combatir el cambio climático y abogar por un futuro más sostenible, Josep Cornadó vuelve a posicionarse a la vanguardia con una nueva propuesta visionaria centrada en la formación y educación en energías renovables.



La actual revolución en energías renovables no solo se basa en tecnologías emergentes y avanzadas infraestructuras, sino en un compromiso fundamental con la formación. Josep Cornadó subraya la necesidad de establecer programas educativos robustos que formen a los futuros profesionales en el dominio, la innovación y el mantenimiento de estas tecnologías verdes.



"La verdadera revolución no será solo tecnológica, sino también educativa. No podemos avanzar hacia un futuro sostenible sin asegurarnos de que las próximas generaciones estén adecuadamente preparadas con el conocimiento y las habilidades necesarias para sostener y mejorar nuestro camino hacia la sostenibilidad", declara Josep Cornadó en una reciente conferencia.



Adicionalmente, el enfoque de Josep Cornadó en la formación en energías renovables también tiene el potencial de generar oportunidades económicas para comunidades de todo el mundo. A medida que más empresas y organizaciones adopten soluciones de energía renovable, la demanda de profesionales capacitados en este sector crecerá exponencialmente. Las instituciones educativas que adopten tempranamente estos programas de formación podrán posicionar a sus estudiantes en la vanguardia de una industria en auge. "Estamos en el amanecer de una nueva era energética. Las oportunidades para aquellos preparados para abrazar este cambio serán innumerables", añade Josep Cornadó.



Además, en un momento en el que las consecuencias del cambio climático se hacen cada vez más evidentes, la propuesta de Josep Cornadó no solo se enfoca en la preparación profesional, sino también en la responsabilidad global. A través de una educación adecuada en energías renovables, las generaciones futuras no solo estarán equipadas para liderar la industria, sino que también estarán más conscientes y comprometidas con la protección del medio ambiente. "No se trata solo de generar energía de forma sostenible; se trata de cultivar una mentalidad que priorice nuestro planeta y su bienestar en cada decisión que tomemos", enfatiza Josep Cornadó.



El objetivo es crear un ecosistema donde la educación y la tecnología se complementen mutuamente, potenciando así el crecimiento y la adopción de energías renovables a nivel global.







