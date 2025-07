La Junta de Andalucía autoriza el inicio de actividad de UTAMED, que arranca su primer curso en octubre

(Información remitida por la empresa firmante)

La institución comenzará su primer curso académico en octubre tras recibir la aprobación por el Ministerio de Universidades de sus 21 titulaciones oficiales y cumplir todos los requisitos exigidos por la normativa autonómica y estatal, un hecho inédito hasta la fecha en el sistema universitario andaluz

Madrid, 24 de julio de 2025.- UTAMED, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, ha recibido el aval definitivo para iniciar su actividad académica por parte de la Junta de Andalucía y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Esta validación supone la aprobación oficial de las 21 titulaciones con las que la universidad iniciará su primer curso en octubre.



El proceso culmina así tras el reconocimiento de UTAMED como universidad mediante la Ley 11/2023, de 3 de octubre, y más de dos años de trabajo en la verificación y acreditación de sus programas académicos, recursos e infraestructuras requeridos por la administración pública. UTAMED ha demostrado cumplir con todas las garantías exigidas: sede física en Andalucía, profesorado acreditado, estructura de gestión, servicios al estudiante y un modelo académico orientado a los retos del sistema universitario.



La acogida de UTAMED, cuyo máximo accionista es Fundación Unicaja, ha superado las expectativas de su primer año de actividad: más de mil alumnos han reservado una plaza en alguno de sus grados y másteres oficiales, haciendo viable la salida de todas las titulaciones ofertadas. Las previsiones indican que más de la mitad de ellas completarán el 100% de ocupación en el primer año.



La oferta académica inicial incluye 11 grados oficiales, 5 másteres universitarios, 2 doctorados y 3 másteres habilitantes, cuya implantación se completará progresivamente en los dos próximos años, junto con la creación de títulos propios adaptados al as demandas del mercado laboral. Estas titulaciones abarcan áreas clave del conocimiento como ciencias sociales, salud, ingeniería, educación o innovación tecnológica.



Una propuesta educativa digital y adaptada a la realidad laboral

UTAMED nace con una propuesta educativa diferencial: es la primera universidad online de Andalucía, íntegramente digital, con una metodología que permite al estudiante gestionar su proceso formativo con total flexibilidad y desde cualquier lugar, incluidos los exámenes. Su objetivo es acercar la educación superior a los más de cinco millones de personas en España que hoy no pueden estudiar por falta de acceso geográfico o disponibilidad horaria.



Los planes de estudio han sido diseñados desde cero por expertos académicos en colaboración con empresas e instituciones de referencia, lo que garantiza una formación útil, actualizada y enfocada a la empleabilidad desde el primer día. El objetivo es formar profesionales capaces de responder a las exigencias del mercado.



Con una vocación global y raíces andaluzas, UTAMED apuesta por una universidad moderna, comprometida con la generación de valor en su entorno. Su presidente, Paco Ávila, subraya la voluntad de la institución de integrarse activamente en el ecosistema andaluz de educación superior, a través de alianzas con otras universidades y proyectos comunes en docencia, investigación y transferencia de conocimiento: "Venimos a competir, a transformar el capital humano y la innovación de nuestro país. Brindamos nuestra mano a cualquier universidad para generar sinergias".



Sobre el proceso de validación, Ávila señala: "Nos dijeron que no lo lograríamos, que era imposible acreditar 21 titulaciones oficiales a la vez. Pero lo hemos conseguido. Y esto solo es el principio. Nada ni nadie nos va a parar".







