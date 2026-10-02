Kowi Nature lanza Kowi Dental Care para el cuidado dental diario de los perros - KOWI NATURE

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de complementos naturales para mascotas, Kowi Nature incorpora a su catálogo una fórmula en polvo a base de Ascophyllum nodosum y ácido hialurónico, diseñada para integrarse fácilmente en la rutina diaria de cuidado dental de los perros.

Madrid, 2 de octubre de 2026. Kowi Nature, marca especializada en productos para el cuidado y bienestar de perros y gatos, amplía su catálogo con el lanzamiento de Kowi Dental Care, una nueva propuesta desarrollada para complementar la higiene bucodental diaria de los perros de una forma sencilla y cómoda.

El nuevo producto combina Ascophyllum nodosum, un alga marina utilizada habitualmente en el cuidado dental canino, para combatir el sarro y la placa y mantener los dientes sanos. Además, su completa fórmula también incorpora ácido hialurónico, un ingrediente especialmente conocido por su capacidad para retener agua y contribuir al mantenimiento de la hidratación de los tejidos.

Con este lanzamiento, Kowi Nature continúa ampliando su oferta de productos orientados a las necesidades cotidianas de los animales de compañía, poniendo en esta ocasión el foco en un aspecto que en ocasiones queda relegado dentro de sus rutinas de cuidado: la salud bucodental.

La importancia de incorporar el cuidado dental a la rutina diaria

Al igual que sucede en las personas, mantener una adecuada higiene bucal es importante para el bienestar general de los perros. Con el paso del tiempo, los restos de alimentos y otros factores pueden favorecer la acumulación de placa sobre la superficie de los dientes. Si no se mantiene una rutina adecuada, esta placa puede mineralizarse y dar lugar a la aparición de sarro.

El mal aliento es, además, uno de los signos que con mayor facilidad detectan los propietarios y suele ser uno de los principales motivos por los que comienzan a prestar una mayor atención al cuidado de la boca de sus mascotas.

Por ello, junto al cepillado y las revisiones veterinarias periódicas, cada vez existen más soluciones destinadas a facilitar la incorporación de la higiene dental a la rutina habitual del animal.

En este contexto nace Kowi Dental Care, con un formato pensado especialmente para aquellos propietarios que buscan una alternativa sencilla de administrar y compatible con el día a día.

Ascophyllum nodosum y ácido hialurónico: los protagonistas de la fórmula

La fórmula de Kowi Dental Care destaca por su elevada concentración de Ascophyllum nodosum, que representa el 99,75 ?l producto. Se trata de un alga marina que ha ganado presencia en las soluciones destinadas al cuidado bucodental de perros y que permite abordar la higiene oral desde un formato diferente a los productos tradicionales.

La formulación se completa con ácido hialurónico al 0,25 %, equivalente a 5 mg por cada dosis de 2 gramos. Este ingrediente es conocido principalmente por su capacidad para captar y retener agua, una característica de especial interés para el mantenimiento de la hidratación y el buen estado de los tejidos de las encías.

La combinación de ambos ingredientes permite a Kowi Nature ofrecer una fórmula sencilla y concentrada, centrada tanto en el cuidado de los dientes como en el mantenimiento de las encías dentro de una rutina de higiene bucodental completa.

Un formato en polvo pensado para facilitar su administración

Uno de los elementos diferenciales de Kowi Dental Care es su presentación en polvo. El producto se administra mezclándolo directamente con la comida habitual del perro, evitando así procesos de administración más complejos para el propietario o incómodos para el animal.

Cada envase contiene 120 gramos e incluye un cacito dosificador de 2 gramos, facilitando la adaptación de la cantidad diaria al peso del perro.

La dosis recomendada es de 1 gramo al día para perros de menos de 10 kg; 2 gramos diarios para perros de entre 10 y 20 kg; y 4 gramos al día para perros de más de 20 kg.

Este sistema permite incorporar Kowi Dental Care a la alimentación diaria de perros de diferentes tamaños y convertir el cuidado de la boca en un hábito fácil de mantener en el tiempo.

Una nueva incorporación al catálogo de Kowi Nature

Con Kowi Dental Care, Kowi Nature refuerza su apuesta por desarrollar productos específicos para diferentes áreas del bienestar animal. La marca cuenta actualmente con soluciones dirigidas, entre otros ámbitos, al cuidado articular, digestivo, dermatológico, nutricional y al bienestar general de perros y gatos.

El nuevo lanzamiento supone la entrada de la marca en una categoría de especial interés para los propietarios de mascotas: el cuidado bucodental diario, con una propuesta basada en una formulación sencilla, un formato práctico y una administración adaptada a la rutina habitual del animal.

Kowi Dental Care ya se incorpora al catálogo de Kowi Nature en formato de 120 gramos, ofreciendo a los propietarios una nueva herramienta para complementar la higiene dental de sus perros y prestar una mayor atención al cuidado diario de dientes y encías.

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