Lamp, especialista en iluminación técnica, se compromete a alcanzar la neutralidad de carbono en 2025

Este compromiso en firme se declara en su primera Memoria de Sostenibilidad recién publicada. El informe también revela que casi la mitad de sus productos incorporan material reciclado y cerca de un 40% cuenta con Análisis de Ciclo de Vida. Lamp se ha incorporado al Pacto de Naciones Unidas reafirmando su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alcanzar la huella de carbono cero en los próximos tres años. Es uno de los mayores compromisos en firme que declara Lamp, empresa líder en el diseño y producción de iluminación técnica avanzada, a través de su recién publicada Memoria de Sostenibilidad 2022. Un objetivo ambicioso que pasa por lograr una reducción del 100% de sus emisiones en alcances 1 y 2; el 50% de las emisiones de alcance 3 y lograr el Net Zero de aquí a 2025 compensando aquellas emisiones que de forma directa la empresa no pueda eliminar. Según el estudio, estas acciones evitarán la emisión equivalente a 102’04 tn de CO₂.



Asimismo, este informe, el primero de estas características desarrollado por la compañía, pone de relieve algunos hitos ya alcanzados en cuanto a otras dos de sus líneas estratégicas de sostenibilidad. Entre ellas, las derivadas del estudio de la reducción del consumo de recursos no renovables o del fomento de la circularidad y la resiliencia de las soluciones de iluminación. Con respecto a la primera cabe destacar que, a cierre de 2022, el 40% de las ventas de Lamp fueron productos realizados con material reciclado; con respecto a la segunda, el fomento de la circularidad, la Memoria pone de relieve que el 37% de las ventas a cierre de ese mismo ejercicio fueron productos que ya contaban con ACV (Análisis del Ciclo de Vida) y que cuentan con un 51% de las referencias de su portafolio con DAP (Declaración Ambiental de Producto) publicada y digitalizada.



Además de estas tres líneas estratégicas ya mencionadas, Lamp completa su Plan de Sostenibilidad con otras dos igualmente importantes: la generación de condiciones lumínicas que mejoren el bienestar, el confort y las condiciones ambientales para las personas y el resto del ecosistema; y la generación de una comunidad empresarial diversa, ética e inclusiva. Así, Lamp, a fecha de 2022, ha instalado más de 1.300 soluciones alineadas por completo con criterios de iluminación saludable, ha contado con proveedores de cercanía en el 90% de los casos o ha reducido su brecha salarial por categorías de convenio un 19% durante 2022. Éstos y muchos otros datos que recoge la Memoria conforman la radiografía exhaustiva de la situación actual de la empresa a nivel de sostenibilidad. Un documento en el que también se plasma la estrategia, compromisos y acciones de mejora que Lamp ejecutará en los próximos años con el objetivo de convertirse en un agente clave que genere un impacto positivo en el entorno y en la sociedad en general, promoviendo una industria de la iluminación más sostenible.



"Somos conscientes de la urgencia climática, que nos apremia a realizar un cambio que haremos posible gracias al trabajo conjunto de todos los agentes que formamos parte de la industria. Nuestras líneas estratégicas -Worktitude for Wellbeing, Worktitude for Life y Worktitude for Innovation-, recogen y guían cada una de las acciones que llevamos a cabo en Lamp, conscientes de nuestro impacto en el planeta y en el bienestar de las personas que forman nuestra comunidad, entendiendo la necesidad de abordar los cambios necesarios desde la innovación, la creatividad y el trabajo colaborativo", declara Ignasi Cusidó, director general de Lamp. Todas estas acciones de mejora se engloban bajo tres ejes sobre los que se articula de manera transversal el Plan de Sostenibilidad de Lamp: Planeta, Personas y Prosperidad.



Lamp está adherida desde 2021 al Pacto de Naciones Unidas como compromiso público con diez principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos Humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Asimismo, la empresa apoya los objetivos de las Naciones Unidas plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



La Memoria de Sostenibilidad 2022 de Lamp también hace un repaso por la historia de una compañía con más de 50 años de trayectoria que, a día de hoy, se ha convertido en un fuerte eslabón del tejido industrial español facturando más de once millones de euros al año, exportando a más de 70 países de todo el mundo y empleando a cerca de un centenar de trabajadores sólo en España.



Crisis climática y contexto europeo

La industria de la arquitectura y la edificación es un gran contribuyente a los impactos medioambientales. Según datos compartidos por PNUMA (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente), el sector genera el 40% de la energía que consumimos y el 36% de emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con ésta.



La fotografía actual muestra un extenso parque edificado en la Unión Europea, aunque no eficiente desde el punto de vista energético. De hecho, el 75% de los edificios europeos no son energéticamente eficientes y más del 85% de los mismos seguirán en pie en 2050. Por este motivo, los diferentes agentes involucrados (organismos gubernamentales, asociaciones profesionales, instituciones educativas, agrupaciones empresariales...) están realizando acciones para promover una industria de la construcción más sostenible.



El desarrollo de la actividad principal de Lamp le convierte en parte del proceso y uno de los agentes dentro de la cadena de suministro de los edificios, proporcionando soluciones de iluminación técnica. De ahí la importancia de la generación de un Plan de Sostenibilidad transversal, fuerte y consolidado que permita a la empresa realizar acciones que ayuden a minimizar dicho impacto comprendiendo su doble dimensión, tanto en lo referente al planeta, como al impacto sobre la salud y el bienestar de las personas.



Ejemplo de éxito: luminarias hechas con tapones de corcho y botellas recicladas

El diseño no está reñido con la reciclabilidad y la sostenibilidad. Las luminarias Stormbell 80 R-Cork y R-Pet de Lamp lo demuestran. La primera de ellas está fabricada en un 80% con tapones de corcho reciclados y, la segunda, en un 20-60%, con botellas recicladas y otros residuos postindustriales.







