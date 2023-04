Láser Stop la técnica para dejar de fumar que está en tendencia en Madrid por su efectividad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de abril de 2023.

Dejar de fumar es uno de los mayores retos que puede enfrentar una persona. La adicción al tabaco no solo afecta a la salud física, sino que también tiene un impacto en la salud emocional y psicológica de los fumadores. En Madrid una técnica que está en tendencia por su efectividad es la laserterapia

La técnica de dejar de fumar con Láser combina el láser de diodo purificador con los puntos nerviosos de la acupuntura, lo que permite tratar tanto la adicción física como la desintoxicación del fumador. La técnica se basa en la estimulación de los puntos nerviosos utilizados en la acupuntura que están relacionados con la adicción al tabaco, lo que ayuda a reducir los síntomas de abstinencia y la ansiedad asociados con el proceso de dejar de fumar. A su vez, el láser de diodo purificador ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y a mejorar el estado de ánimo de los pacientes.



Láser Stop lleva más de 15 años en el mercado y cuenta con clínicas antitabaco por toda España. Su técnica se basa en la evaluación individualizada de cada caso, lo que permite determinar el número de sesiones necesarias para cada cliente en particular. Durante la primera sesión, se realiza una evaluación para determinar el grado de adicción al tabaco y el estado de salud general. A partir de ahí, se determina el número de sesiones necesarias para alcanzar el objetivo de dejar de fumar de forma definitiva. El número de sesiones, puede variar según cada persona, por lo general, se recomienda realizar entre dos y tres sesiones, aunque en algunos casos pueden ser necesarias más. La duración de cada sesión suele ser de entre 30 a 40 minutos, y los resultados suelen ser evidentes desde la primera sesión, en cuanto a la reducción del llamado "mono" o ansiedad por fumar. Como todo proceso se recomienda no fumar entre medias de cada sesiones, ya que al ser un proceso de desintoxicación el recaer sin finalizar el proceso puede llevar a no tener éxito.



La tasa de efectividad de la técnica de Láser Stop, basada en sus clientes es muy alta, con resultados que alcanzan el 94%. Esto se debe a que la técnica aborda tanto la adicción física como la desintoxicación del fumador. A su vez, el hecho de que la técnica no tenga efectos secundarios ni malestares inmediatos la hace mucho más atractiva que otros métodos para dejar de fumar. Otros de los beneficios de Láser Stop son: su colaboración activa con profesionales de la psicología especializados en terapias de adicción, lo cual aumenta el porcentaje de éxito; además, a diferencia de otros métodos para dejar de fumar, que pueden requerir un gran desembolso económico, Láser Stop ofrece un precio muy competitivo y una excelente relación calidad-precio, sus clientes reciben un trato personalizado y acompañamiento y asesoría durante todo el proceso.



En resumen, la técnica de Láser Stop se ha convertido en la mejor opción para aquellos que buscan dejar de fumar de forma definitiva y sin riesgo de efectos secundarios, dolores o fluctuaciones de peso. También esta empresa deja muy claro que, como todo en la vida, requiere de estar comprometidos y que su técnica lo único que hace es hacer el proceso mucho más sencillo.







