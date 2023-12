Lazzaro revoluciona la filantropía digital con donaciones en criptomonedas a ONG

Carlota Corzo, CEO y fundadora del proyecto. - UP3 - Unique Projects in Web3 OÜ

Madrid, 11 de diciembre de 2023.- En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología está transformando la forma en que las organizaciones sin fines de lucro recaudan fondos y, en este sentido, Lazzaro emerge como una fuerza impulsora con su innovadora plataforma.

Lazzaro, una empresa social de base tecnológica, ha desarrollado previamente múltiples soluciones para el tercer sector, y ahora lanza una nueva herramienta para que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) puedan recibir donaciones en crypto de una manera fácil y segura. Esta herramienta se compone de:

Una calculadora de desgravación tanto para donaciones en criptomonedas como para donaciones con tarjeta.

Una base de datos de ONG que aceptan donaciones en crypto y con tarjeta.

Trazabilidad de las donaciones gracias a la tecnología Blockchain.

De esta manera, Lazzaro pretende ayudar a ONG, accediendo a nuevos donantes, y a los donantes, utilizando Blockchain para dar la máxima transparencia.

Cambio en las tendencias de donación tradicionales

De acuerdo al Informe sobre las tendencias en donación de Giving Report (2018), las tendencias en donaciones tradicionales están cayendo; el 54 % de los donantes de todo el mundo prefieren donar por internet con una tarjeta de crédito o débito y el 9 % lo hace a través de PayPal, y la media de edad de donación es cada vez más elevada.

Según la el informe de la Asociación Española de Fundrasing (2020), la falta de confianza es el segundo motivo para no donar a las ONG, por detrás de los problemas económicos.

Además, según el informe La transformación digital de las ONG de ESADE y PwC, solo el 8 % de las organizaciones sociales tienen estrategia de digitalización.

Sin embargo, cuando se mira el mundo crypto, la media de edad del donante baja, la media de la donación sube y, a su vez, la tecnología Blockchain puede garantizar la transparencia de las donaciones, según el estudio The Rise Of NFT Fundraising de The Giving Block.

Blockchain para la transparencia

Carlota Corzo, su CEO y fundadora, habla de la falta de confianza en el sector como uno de los primeros motivos para no donar en España. Para garantizar la transparencia en las donaciones, Lazzaro implementa la tecnología Blockchain, que traza y verifica cada transacción en crypto. Esto no solo brinda seguridad a los donantes, sino que también fortalece la integridad de las ONG al demostrar la trazabilidad de los fondos recibidos.

Calculadora de desgravación, las donaciones en crypto también desgravan

De la mano de CLCripto, Lazzaro va un paso más allá al ofrecer a los donantes una calculadora única que facilita la estimación de desgravación fiscal al realizar donaciones en criptomonedas apoyándose en uno de los mayores expertos del sector, Jesús Lorente, resaltando el compromiso de ambas empresas con la recaudación de fondos eficiente, la transparencia y la responsabilidad fiscal.

El futuro de las donaciones: criptodonaciones

Lazzaro está liderando el camino hacia el futuro con su nueva iniciativa: las criptodonaciones. Bajo el paraguas de "Disruptive", la rama innovadora de Lazzaro, las organizaciones sociales tienen la oportunidad de aprovechar las últimas tendencias tecnológicas con la máxima seguridad.

Esta nueva campaña de criptodonaciones permite que cualquier ONG pueda recibir contribuciones en criptomonedas de cualquier persona, desde cualquier lugar, marcando un hito en la evolución de la filantropía digital.

