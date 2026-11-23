Cubierta libro 'El camino de Santiago, por amor al arte' - PPC

(Información remitida por la empresa firmante)

La editorial PPC y el Museo de San Isidoro de León presentan esta obra dedicada al patrimonio histórico y artístico de las rutas jacobeas

Madrid, 23 de noviembre de 2026. La editorial PPC y el Museo de San Isidoro de León presentan el próximo martes 24 de noviembre, en León, a las 19:30 horas, el libro El Camino de Santiago por amor al arte, de Enrique Agudo Mora.

El acto tendrá lugar en el Museo de San Isidoro, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, y contará con la participación de su directora, Raquel Jaén González, junto al autor y el director editorial de PPC, Francisco Javier Navarro Marín.

La presentación ofrece una oportunidad para acercarse al patrimonio artístico y cultural del Camino de Santiago, una ruta histórica estrechamente vinculada a León y a su legado monumental.

Un recorrido por el patrimonio artístico del Camino

El Camino de Santiago por amor al arte propone un recorrido por el patrimonio histórico y artístico de las rutas jacobeas francesa y aragonesa, incluyendo algunas localidades próximas de especial interés monumental. La obra combina explicaciones históricas con miles de fotografías, mapas, cronologías, infografías e ilustraciones que ayudan a descubrir y comprender la riqueza cultural del Camino.

El libro aborda también el origen de las peregrinaciones, su expansión por Europa y su dimensión espiritual, así como el legado artístico que han dejado a lo largo de los siglos. Un recorrido que permite conocer los monumentos, los personajes y los acontecimientos que han convertido el Camino de Santiago en uno de los grandes referentes culturales y religiosos de Europa.

Enrique Agudo Mora

Nacido en Madrid en 1950, ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector de las artes gráficas, donde fue socio fundador de GRAFILIA. Su interés por la historia, la cultura y el arte se refleja en publicaciones como Codex liber libro (SM, 2006), Capitel y medio punto. Breve recorrido por la arquitectura cristiana en España hasta el siglo XIII (2009) y Segovia por amor al arte (2012).

Fecha: Martes, 24 de noviembre de 2026 ⏰ Hora: 19:30 h Lugar: Museo de San Isidoro de León. Entrada por plaza de Santo Martino, 5. León

Participantes en la presentación:

- Raquel Jaén González, directora del Museo de San Isidoro de León

- Enrique Agudo Mora, autor del libro - Francisco Javier Navarro Marín, director editorial de PPC.

Para más información o entrevistas, escríbenos a comunicacionsm@info.grupo-sm.com

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