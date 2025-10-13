Ley de Segunda Oportunidad, el mecanismo que alivia a autónomos, particulares y familias endeudadas - Repara tu Deuda Abogados

España, 13 de octubre de 2025.- Miles de personas en España arrastran deudas que no pueden asumir: autónomos cuya actividad ya no es rentable, particulares atrapados en créditos y familias que han visto desbordadas sus economías. Para todos ellos, existe una vía legal que actúa como un respiro: la Ley de Segunda Oportunidad.

Este mecanismo permite dejar atrás situaciones límites y recuperar el equilibrio financiero cuando no hay otra salida. Cancelar deudas, detener embargos y salir de ficheros de morosidad es hoy posible mediante un proceso regulado que ofrece una solución real a quienes han perdido la capacidad de afrontar sus compromisos económicos.

Un camino legal hacia el alivio financiero

Repara tu Deuda Abogados fue el primer despacho en España en aplicar esta legislación, y ha transformado el acceso a este proceso mediante un modelo ágil, económico y centrado en resultados. Gracias a esta herramienta legal, es posible cancelar deudas con bancos, entidades de crédito, Hacienda, Seguridad Social, etc. El procedimiento comienza con una cuota inicial de 19,90 €, a la que siguen pagos adaptados a cada caso.

El apoyo se refuerza con MyRepara, una aplicación que centraliza la gestión documental, permite abrir consultas legales, y pone al alcance del usuario una comunidad de personas que han vivido el mismo proceso. Todo está orientado a un objetivo concreto: aliviar la presión económica y emocional de quienes conviven a diario con el peso de la deuda.

Familias, particulares y autónomos: tres perfiles, un mismo alivio

Aunque los perfiles son distintos, el impacto es común. En el caso de las familias, la ley frena embargos y permite la salida de ficheros de morosidad. Para los particulares, supone cancelar obligaciones adquiridas en momentos de estabilidad que ya no existen. Y para los autónomos, representa una forma de volver a emprender tras un cierre o una etapa fallida, sin quedar marcados por un pasado financiero adverso.

La clave del procedimiento es la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que posibilita eliminar judicialmente las deudas y empezar de nuevo sin lastres económicos.

Más allá del proceso: reconstruir desde la confianza

Las numerosas opiniones sobre Repara tu Deuda destacan no solo la cancelación efectiva de deudas, sino también la recuperación de algo intangible pero esencial: la dignidad financiera. No se trata solo de números, sino de volver a dormir tranquilos, de mirar hacia adelante sin miedo y de demostrar que, incluso en los momentos más complicados, existe un marco legal que permite recomenzar con paso firme.

