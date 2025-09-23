Lucia Zadorozhna presenta en Alcobendas la apertura de los Strong Spirit’s Games 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

Alcobendas (Madrid), 26 de septiembre de 2025 – Lucia (Liudmyla) Zadorozhna, delegada del Defensor del Pueblo de Ucrania en España y presidenta de la ONG internacional DAMARK, hace un llamado a la prensa y a toda la sociedad española para asistir a la ceremonia de apertura de los Strong Spirit’s Games 2025, el viernes 26 de septiembre a las 09:00 h, en el Polideportivo Municipal José Caballero (Av. de la Transición Española, 28109, Alcobendas).

Deporte y cooperación: una cita con la resiliencia

Los Strong Spirit’s Games nacen con la convicción de que el deporte es una herramienta decisiva para la recuperación física y emocional de quienes han servido a su país en contextos de guerra o de riesgo extremo.

Estas competiciones facilitan el regreso de los veteranos a la vida civil, fortalecen su autoestima y promueven el reconocimiento público de su coraje.

“Estos Juegos son un mensaje de esperanza y cooperación internacional para todos aquellos que han dado tanto a su patria. Alcobendas se convertirá en el lugar donde la inclusión y la fuerza de espíritu se hagan visibles e inspiren a la sociedad”, subraya Lucia Zadorozhna, principal impulsora del proyecto.

Participación internacional y cifras clave

Más de 250 deportistas de Ucrania, España, Estados Unidos, Irlanda y Estonia competirán en 13 disciplinas inclusivas, desde pruebas de fuerza y strongman hasta deportes adaptados.

El objetivo es mostrar que la rehabilitación y el retorno a una vida activa solo son posibles con el apoyo de la comunidad, las organizaciones civiles, las empresas y el respaldo de las instituciones.

En el marco de los Europe Games

La jornada central –26 de septiembre– se celebrará dentro de los Europe Games 2025, reuniendo a delegaciones internacionales de veteranos, representantes del cuerpo diplomático y autoridades locales.

Apoyo institucional y alianzas estratégicas

El Ayuntamiento de Alcobendas respalda el evento, facilitando el Polideportivo Municipal José Caballero.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Asuntos de Veteranos de Ucrania, de representantes diplomáticos de países de la OTAN, de personal consular y de agregados militares, reforzando el valor de esta cita como ejemplo de diplomacia deportiva y cooperación transatlántica.

Entre los socios y entidades que ya han confirmado su participación destacan:

• Federación Ucraniana de Strongman

• Consulado Honorario de Ucrania en la Comunidad Valenciana

• Embajada de Ucrania en España

• SegurCaixa Adeslas

• ONCE

• DETER

• Fundación Madrina

El equipamiento deportivo se trasladará desde Ucrania como símbolo de la unidad de los veteranos y de la voluntad de tender puentes de solidaridad entre países.

DETER: compromiso con la resiliencia

La empresa DETER, especializada en defensa, táctica y resiliencia, apoya los Strong Spirit’s Games 2025 como parte de su compromiso con la cooperación internacional:

“Creemos que el deporte, al igual que las tecnologías de seguridad, une a las personas, refuerza el espíritu y abre el camino hacia un futuro pacífico y seguro”, destaca la compañía.

Programa del 26 de septiembre

• 08:30 – Acreditación de delegaciones

• 09:00 – Ceremonia de apertura con saludos de autoridades de Ucrania, España y otros países europeos

• Izado solemne de banderas

• Presentación de equipos y de las 13 disciplinas inclusivas

• Exhibición simbólica de fuerza, reflejo de los valores de superación y resiliencia

Invitación a la prensa y a la sociedad

Los Strong Spirit’s Games 2025 no solo mostrarán la capacidad deportiva de los veteranos, sino que también concienciarán sobre la necesidad de su rehabilitación integral y de políticas inclusivas en Europa.

La organización invita a medios de comunicación, entidades públicas y privadas y a toda la ciudadanía a participar en este encuentro y a difundir el deporte como herramienta de integración y diplomacia de paz.