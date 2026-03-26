Madrid acoge el estreno del documental ‘Chipre: la isla dividida’, que reúne a más de 850 asistentes

Castillo y Pulido durante el discurso previo a la proyección del documental - NUUK TV

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.

El Teatro Capitol de Gran Vía ha acogido el estreno en Madrid del documental ‘Chipre: la isla dividida’, dirigido por el periodista y escritor David Castillo y producido por Nuuk TV, en un acto que ha reunido a más de 850 asistentes, entre importantes autoridades de todos los ámbitos y destacados embajadores y diplomáticos.

El evento ha comenzado con una intervención del director, quien ha contextualizado el proyecto y ha subrayado que el conflicto de Chipre “lleva estancado más de 60 años”, con un país “dividido por una franja custodiada por Naciones Unidas”.

Castillo ha defendido la neutralidad del documental, señalando que se ha dado voz “con total libertad y de forma respetuosa” tanto a grecochipriotas como a turcochipriotas. En este sentido, ha indicado que las críticas recibidas desde ambas partes “refuerzan” ese enfoque.

Durante su intervención, el director también ha hecho referencia a las dificultades encontradas durante la producción del documental, incluyendo presiones y amenazas, y ha sostenido que el objetivo del proyecto es acercar al público una visión directa del conflicto a través de testimonios personales y ha confirmado su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Gobierno de Chipre y su Embajador en España por vulneración de derechos fundamentales, entre otros, el de la libertad de prensa. Castillo calificó el problema de Chipre como un problema enquistado desde hace más de seis décadas y cuya responsabilidad atribuyó sin rodeos a la clase política: “La isla sigue dividida fundamentalmente por la ineptitud de los políticos de un lado y de otro”.

El acto ha contado con la presencia de la comunicadora Marisa Pulido, participante en varias entrevistas del documental, así como de representantes institucionales y diplomáticos.

La proyección, de aproximadamente 90 minutos, se ha desarrollado en una sala abarrotada. Al finalizar, el público ha respondido con un prolongado aplauso, en algunos momentos en pie.

Tras el pase, asistentes han permanecido en el hall del teatro conversando con el director y con Marisa Pulido, en un intercambio de impresiones sobre el contenido del documental.

El documental aborda la situación de Chipre a través de testimonios de ambas comunidades y pretende ofrecer una aproximación al conflicto desde una perspectiva humana y plural, estamos sin duda ante un nuevo éxito de David Castillo.